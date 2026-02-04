45e Tournoi Orange Alouette : des finales animées en vue pour l’édition anniversaire

L’organisation du Tournoi Orange Alouette veut souligner sa 45e édition en proposant deux nouveautés aux participants et spectateurs. Les membres du comité organisateur veulent mettre en place des stages pour les joueurs moins expérimentés en amont de l’événement et de l’animation durant les finales de la catégorie A, le dimanche.

Le plus grand tournoi de volleyball récréatif au Québec aura lieu du 30 avril au 3 mai prochain, à Sept-Îles. Depuis 45 ans, l’événement est un succès et rayonne au-delà de la région de la Côte-Nord. Pour 2026, le tournoi a une fois de plus repoussé sa limite en termes du nombre d’équipe, alors que 413 formations d’un peu partout en province fouleront les terrains de volleyball septiliens.

Avant la tenue de l’événement, les joueurs moins expérimentés, ou qui n’ont jamais été entraînés par des professionnels pourront peaufiner leurs connaissances du sport, grâce à des stages.

« Ce qu’on veut offrir à ces gens-là, c’est de mettre des coachs à leur disposition une semaine avant le tournoi », dit Jeannot Vich, président du comité du Tournoi Orange Alouette. « Ce sera pour montrer des techniques de base, par exemple, pour bien comprendre les positions, comment ça marche, puis comment être à l’aise sur un terrain », explique M. Vich.

Inspiration

Pour s’inspirer, les organisateurs du Tournoi Orange ont assisté à la Ligue mondiale de volleyball à Québec. Ils sont revenus la tête remplie d’idées, dont une qui prendra forme dès la prochaine édition du Tournoi.

« L’idée de faire un show de la classe A dans les finales, ça vient de là. On veut faire exactement ce que la Ligue mondiale de volleyball a fait à Québec », dit Jeannot Vich.

Au programme pour les finales du dimanche : DJ, musique, animateur de foule, présentation des joueurs, remise de prix aux joueurs MVP et retransmission des matchs en direct à la télévision.

« On veut vraiment inviter les gens à être présents, ça va être gratuit pour venir voir des matchs. On veut faire la promotion du volleyball de haut niveau », ajoute le président de l’organisation.

Parmi les autres activités sociales du Tournoi, on retrouve les fameuses soirées au Volley-Bar. La portion musicale du jeudi soir sera assurée par le groupe de rock port-cartois StrutR, tandis que les soirées du vendredi et du samedi seront animées par le groupe All Acess Showband. Ce sera le même groupe pour deux soirées, mais avec deux spectacles complètement différents.

« Le vendredi, ça va être très country américain, et le samedi, ça va être un style de musique populaire des succès des années 2010-2020 », dit M. Vich.

Le groupe s’est déjà produit quelques fois au Tournoi Orange et avait été apprécié du public.

« Ce qui est important pour nous, avant toute chose, c’est la qualité qu’on offre aux gens. Chacune des soirées aura une ambiance complètement différente, avec un visuel complètement différent », dit le président de l’événement.

Chaque année, les participants aiment se déguiser selon une thématique. Pour 2026, ce sera la thématique « vintage », c’est-à-dire des looks aux allures des années 70 et 80.

« On s’attend à voir des gens, comme moi, qui ont joué dans les années début 80. J’ai gardé mon linge, alors je vais sortir ce linge-là», lance Jeannot Vich.

Un rayonnement bien au-delà de la Côte-Nord

Le tournoi septilien jouit d’une excellente réputation à travers l’ensemble de la province. Ce qui démarque l’événement des autres, selon son président, c’est l’accueil.

« C’est un tournoi de qualité. On passe peut-être 85 % de notre temps à planifier et à s’occuper du volet de l’accueil. Il y a nos activités festives, notre encadrement au niveau des horaires, ou de la disponibilité du transport », dit Jeannot Vich.

Le plaisir est aussi un élément central de l’événement. C’est ce qui attire les équipes de l’extérieur et même des arbitres internationaux.

« Eux autres, ils jouent, ils arbitrent dans des ligues mondiales, olympiques, championnats du monde. Pour eux, rendu là, c’est un sport, mais ce n’est pas nécessairement un jeu, c’est un sport de performance », dit Jeannot Vich.

« Ici, on s’amuse, malgré le calibre qu’on a. C’est du très bon calibre de volleyball, mais ça reste un jeu. C’est la pureté du sport. Les gens sont de bonne humeur, on joue, peu importe ce qu’il y a sur le terrain. Ça reste joyeux, ça reste social. »