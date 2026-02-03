Un navire de la Marine royale canadienne dans les eaux nord-côtières

Il n’y a pas de guerre à Sept-Îles et Port-Cartier. Le navire aperçu dans les eaux de la région depuis hier en est un de la Marine royale canadienne. Le but de sa visite : retrouver les conditions arctiques pour l’entraînement de ses membres.

Le NCSM Frédérick Rolette (NPEA 434), qui était dans le fleuve aux abords de Sept-Îles et de Port-Cartier, est le cinquième patrouilleur hauturier de classe Harry DeWolf de la Marine royale canadienne. Il compte à son bord quelque 80 membres.

La mise en service de ce navire a eu lieu au printemps 2025.

Il s’agit d’un vaisseau d’observation qui sert principalement à la recherche et à la surveillance dans le nord, fait savoir Hugo Porlier, officier d’affaires publiques à la Réserve navale NCSM Jolliet de Sept-Îles.

Le prochain navire du même genre, le NCSM Robert Hampton Gray, devrait être dans la région à la fin février, début mars. Il viendra tester sa machinerie et ses systèmes.