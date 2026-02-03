Un navire de la Marine royale canadienne dans les eaux nord-côtières

Par Sylvain Turcotte 3:24 PM - 3 février 2026
Temps de lecture :

Le NCSM Frédérick Rolette, non loin de Port-Cartier. Photo Isabelle Malenfant

Il n’y a pas de guerre à Sept-Îles et Port-Cartier. Le navire aperçu dans les eaux de la région depuis hier en est un de la Marine royale canadienne. Le but de sa visite : retrouver les conditions arctiques pour l’entraînement de ses membres. 

Le NCSM Frédérick Rolette (NPEA 434), qui était dans le fleuve aux abords de Sept-Îles et de Port-Cartier, est le cinquième patrouilleur hauturier de classe Harry DeWolf de la Marine royale canadienne. Il compte à son bord quelque 80 membres. 

La mise en service de ce navire a eu lieu au printemps 2025.

Il s’agit d’un vaisseau d’observation qui sert principalement à la recherche et à la surveillance dans le nord, fait savoir Hugo Porlier, officier d’affaires publiques à la Réserve navale NCSM Jolliet de Sept-Îles.

Le prochain navire du même genre, le NCSM Robert Hampton Gray, devrait être dans la région à la fin février, début mars. Il viendra tester sa machinerie et ses systèmes. 

Le NCSM Frédérick Rolette lors de sa cérémonie de mise en service au printemps 2025 à Québec. Photo Hugo Porlier

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

L’autrice Isabelle Larouche inspirée par la communauté d’Ekuanitshit

Trafic de stupéfiants : deux femmes arrêtées à Pessamit

NCAA : Poirier ne regrette pas son choix

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre

Moniteur/ monitrice au camp de jour

Ville Baie-Saint-paul
Baie-Saint-Paul
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

L’autrice Isabelle Larouche inspirée par la communauté d’Ekuanitshit

Consulter la nouvelle

Trafic de stupéfiants : deux femmes arrêtées à Pessamit

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 02 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 13 février 2026

Concours Saint-Valentin

Participer