Relais Gabriel : une vie dédiée aux voyageurs de la 389

Par Johannie Gaudreault 7:00 AM - 3 février 2026
Temps de lecture :

Le Relais Gabriel est situé au km 316 de la route 389. Photo courtoisie

Après 38 ans passés à accueillir, dépanner et rassurer les voyageurs de la route 389, Claire Savard vit un moment charnière. Un incendie survenu le 22 janvier, qui a mis hors d’usage le système électrogène du Relais Gabriel, a forcé la fermeture de l’établissement. Épuisée, la propriétaire souhaite maintenant passer le flambeau.

Le 22 janvier dernier, tout s’est arrêté au Relais Gabriel. Un incendie a détruit les génératrices alimentant le site, plongeant l’établissement dans le noir, sans eau ni électricité. « Mes génératrices ont passé au feu », raconte Claire Savard. Malgré la location et l’achat d’équipements de remplacement, rien n’a tenu face au froid extrême. « Je me suis ramassée que j’avais plus d’eau, plus d’électricité non plus », résume-t-elle en entrevue avec Le Manic.

Depuis, le relais est fermé et la propriétaire n’entrevoit pas de réouverture à court terme. « Là il va falloir que je trouve une autre génératrice », explique-t-elle, consciente des coûts importants que cela représente. « C’est beaucoup de sous. »

Une vie consacrée au relais

Derrière cette fermeture temporaire se cache surtout une femme marquée par près de quatre décennies de dévouement. Claire Savard travaille au Relais Gabriel depuis l’ouverture de la route 389.

« Ça fait quand même 38 ans que je suis là. Je suis là depuis que la route est ouverte », souligne-t-elle. L’endroit, construit par son père, est devenu sa responsabilité au fil des ans. « C’est notre père qui avait construit ça. Ensuite, c’est moi et Josée qui sommes devenues propriétaires. J’étais sa marraine. »

Depuis une dizaine d’années, elle gère seule l’établissement. Chaque dollar gagné était réinvesti pour maintenir les infrastructures essentielles : réservoirs, génératrices, chauffage. « La minute que j’avais cinq cennes, c’était comme toujours pour investir dehors ».

Être là, jour et nuit

Le Relais Gabriel, ce n’était pas qu’un commerce. C’était une présence humaine au cœur d’un territoire isolé. « Je me levais la nuit si quelqu’un avait besoin d’essence ou d’une chambre. C’est 24 heures sur 24 », raconte Mme Savard. Camionneurs, familles, voyageurs en difficulté ou accidentés y trouvaient souvent refuge.

« J’ai ramassé beaucoup de gens qui ont eu des accidents, j’en ai soigné aussi », se remémore celle qui a vécu des situations parfois dramatiques. Elle se souvient de voyageurs en état de choc, de gens en pleurs, qu’elle tentait de calmer et d’orienter. « Je m’assure qu’il n’y a pas de blessés graves. Je m’assure qu’il n’y a pas de morts. »

Avec les années, la fatigue s’est installée. Le manque de main-d’œuvre, les hivers rigoureux et l’agressivité croissante de certains clients ont laissé des traces. « Depuis la COVID, les gens sont plus agressifs. C’est incroyable », constate la femme d’affaires.

L’accident de travail d’une employée de longue date l’a aussi forcée à tenir le fort presque seule. « J’ai eu très peu d’aide, madame », confie-t-elle tristement.

L’incendie aura été le point de rupture. « C’était comme le bout de ma corde, là, parce que j’étais déjà épuisée », admet-elle.

Passer le flambeau

Aujourd’hui, Claire Savard souhaite vendre. « J’ai des acheteurs intéressés actuellement », indique-t-elle, précisant que les négociations sont en cours. Elle espère que la relève pourra compter sur un meilleur soutien.

« Il faut absolument que le gouvernement vienne en aide aux prochains propriétaires pour la période d’hiver. C’est non rentable », affirme Mme Savard qui n’a jamais rien demandé en aide gouvernementale. 

Avant de tourner la page, elle tient à remercier ceux qui ont été là lors de l’incendie. « Ils ont vraiment risqué leur vie », dit-elle en parlant de Guy Tremblay et Vanessa venus contenir le feu à -30 et -40 degrés, loin de tout service d’urgence.

Elle souhaite aussi adresser un mot à sa clientèle. « J’ai vraiment quitté comme… tristement », dit-elle, émue par les nombreux messages reçus.

Pour celle qui a veillé sur ce relais pendant 38 ans, c’est toute une page de vie qui s’apprête à se tourner.

Claire Savard, propriétaire de la Pourvoirie Relais Gabriel depuis plusieurs années. Photo Facebook

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un cabinet de psychiatrie pour les jeunes ouvre à Sept-Îles

Un premier CA pour la nouvelle Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Côte-Nord

Un jeune homme de 21 ans est porté disparu à Ragueneau

Emplois vedettes

CX-01 – Agent(e) correctionnel(le) I

Consulter l'offre

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Un cabinet de psychiatrie pour les jeunes ouvre à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Un premier CA pour la nouvelle Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 02 février 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 13 février 2026

Concours Saint-Valentin

Participer