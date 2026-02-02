Un jeune homme de 21 ans est porté disparu à Ragueneau

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Marc-André Desforges, 21 ans, de Ragueneau.

Il a été vu pour la dernière fois dans la journée du 23 janvier, dans le secteur de Baie-Comeau, et se déplacerait à pied.

« Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité », divulgue la SQ.

Description

Taille : 1,70 m (5 pi 7 po)

Poids : 64 kg (140 lb)

Cheveux : bruns

Yeux : pers

Particularités : Il aurait un tatouage sur la main droite représentant un billet américain accompagné d’une corne. Un tatouage de cœur rouge serait visible près de l’œil droit.

Il porterait un manteau noir de type bouffant ainsi que des souliers noirs et blancs.

Toute personne qui apercevrait Marc-André Desforges est priée de communiquer avec le 911.

De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.