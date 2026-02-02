Sécurité en motoneige : plus de 260 infractions constatées

Une vaste opération policière a mené à des centaines d’interventions auprès de motoneigistes partout au Québec, dont plusieurs visaient des comportements jugés à risque pour la sécurité.

Les services de police du Québec, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), ont multiplié les interventions les 24 et 25 janvier derniers dans le cadre de l’Opération nationale concertée (ONC) consacrée à la sécurité en motoneige.

Au terme de cette mobilisation, plus de 260 constats d’infraction et avertissements ont été émis à travers la province.

Au total, 3 825 motoneiges, véhicules et remorques ont été vérifiés durant ces deux journées d’opérations. Les contrôles visaient principalement des comportements pouvant mettre en danger les conducteurs eux-mêmes ainsi que les autres usagers du réseau de sentiers.

Les policiers se sont notamment attardés au non-port du casque, au non-respect des arrêts obligatoires et de la signalisation, à la vitesse excessive ainsi qu’à la circulation sur des chemins publics ou dans des secteurs non autorisés.

L’absence de documents requis, tels qu’un permis de conduire valide, une immatriculation, une assurance responsabilité civile ou un droit d’accès aux sentiers, figurait également parmi les infractions ciblées.

Par ailleurs, 15 motoneigistes ont été arrêtés pour capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux.

Les autorités indiquent que ce type d’interventions se poursuivra tout au long de la saison hivernale afin de favoriser un usage sécuritaire du réseau récréotouristique et de prévenir les accidents.