La Ruche renforce ses liens sur la Côte-Nord

Par Karianne Nepton-Philippe 7:00 AM - 2 février 2026
Temps de lecture :

La Ruche Côte-Nord annonce l'arrivée de Philippe Leduc au poste de directeur du développement stratégique. Photo courtoisie

La Ruche a embauché un directeur du développement stratégique pour la Côte-Nord. Celui-ci n’est pas présent sur le terrain dans la région, mais est plutôt là pour renforcer les liens au niveau politique. 

Philippe Leduc travaille pour La Ruche depuis le mois de novembre. Il est directeur du développement stratégique pour plusieurs régions, dont la Côte-Nord. « Auparavant, on avait 17 directeurs régionaux, pour chaque région, maintenant on est cinq pour tout le Québec. Mes collègues et moi avons chacun plusieurs régions », explique Philippe Leduc. 

Rappelons qu’un arrêt de financement de la part du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) avait forcé La Ruche à mettre à pied des collègues dans certaines régions ainsi que dans des départements de service. C’est en avril 2025 que la directrice de la division de la Côte-Nord, Nancy Boucher, a perdu son poste. 

Aujourd’hui, le poste de M. Leduc est de faire le lien avec les différentes instances politiques de la Côte-Nord, question de visibilité et de notoriété. « On veut aller chercher des partenaires, travailler avec des personnes qui pourront nous référencer des projets, plutôt que de parler avec les porteurs de projets », indique-t-il. 

« On veut être la porte d’entrée de La Ruche pour, autant les organisations qui travaillent dans le développement économique, les MRC », enchaîne-t-il. Ce dernier rappelle qu’une panoplie d’ambassadeurs sont présents sur le terrain afin de discuter avec les futurs porteurs de projets. 

Philippe Leduc voit aussi son mandat comme un objectif d’amener les gens à avoir le réflexe de penser à La Ruche lorsqu’ils ont un projet. C’est bon d’ailleurs autant pour les organismes que pour les entreprises. 

Financement

L’arrêt soudain du financement du MEIE après six ans a été un coup dur pour La Ruche. « Oui, on a eu des coupes l’an passé. Présentement, nos chiffres se portent bien au niveau national. Notre but est devenir autonome financièrement. C’est avec l’argent des campagnes qu’on peut devenir autonome », fait savoir M. Leduc. 

L’année financière 2024-2025 a été une année record pour La Ruche, qui a généré 12 M$ en retombées. Si la tendance se maintient pour 2025-2026, la Ruche est en voie de dépasser ce cap, mentionne Philippe Leduc. 

