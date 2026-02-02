Fred, la marmotte gaspésienne, prédit un printemps hâtif

Par La Presse Canadienne 8:30 AM - 2 février 2026
Temps de lecture :

A.J. Dereume, responsable du Groundhog Club, tient Phil de Punxsutawney, la marmotte qui prédit l'arrivée du printemps, à Punxsutawney, en Pennsylvanie, le lundi 2 février 2026. ASSOCIATED PRESS/Barry Reeger

Fred, la marmotte gaspésienne, est sorti de sa maisonnette, lundi matin, pour prédire un printemps hâtif.

Chaque année, les Gaspésiens du secteur de Val-d’Espoir, à Percé, se rassemblent pour apercevoir la marmotte faire sa prédiction.

Cette année, Fred a prédit que l’hiver arriverait plus tôt.

Selon la légende, si la marmotte voit son ombre, l’hiver durera encore six semaines. Si elle ne la voit pas, le printemps arrivera tôt.

Cette tradition remonte à l’Europe médiévale, lorsque les agriculteurs croyaient que la sortie des hérissons de leurs terriers pour attraper des insectes annonçait le début du printemps.

D’autres marmottes sont à l’œuvre au Canada, mais l’une d’entre elles restera bien au chaud, en raison d’une tempête hivernale. Le gouvernement néo-écossais a annoncé dimanche que l’événement de Sam de Shubenacadie avait été annulé en raison des conditions météorologiques.

En Ontario, Willie de Wiarton doit se prononcer plus tard en matinée.

L’an dernier, les célèbres rongeurs du Canada, réputés pour leurs prédictions, étaient partagés quant à l’arrivée du printemps.

Par ailleurs, Lucy le Homard, dans la communauté de Barrington, au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, s’apprête aussi à faire ses prédictions. Depuis 2018, ce crustacé donne le coup d’envoi du festival de la pêche au homard de la Nouvelle-Écosse.

Aux États-Unis, Phil de Punxsutawney a vu son ombre, prédisant ainsi six semaines supplémentaires de temps hivernal.

Le verdict de la marmotte du Punxsutawney Groundhog Club, dans l’ouest de la Pennsylvanie, ne manquera pas de décevoir, alors que l’hiver a été rude pour bien des Américains.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Écrasement d’hélicoptère à Havre-Saint-Pierre : « Mon cerveau s’est mis en mode survie »

La Ruche renforce ses liens sur la Côte-Nord

Fête nationale du Québec à Sept-Îles : un comité organisateur a été formé

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Écrasement d’hélicoptère à Havre-Saint-Pierre : « Mon cerveau s’est mis en mode survie »

Consulter la nouvelle

La Ruche renforce ses liens sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 28 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord