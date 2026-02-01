Roberto Stéa sera le candidat du Parti conservateur du Québec dans Duplessis

Pour une deuxième fois, Roberto Stéa tentera de devenir député de la circonscription Duplessis.

Comme il l’avait fait en 2022, il portera les couleurs du Parti conservateur du Québec. Il avait alors terminé troisième, derrière Kateri Champagne Jourdain ( Coalition avenir Québec) et Marilou Vanier (Parti québécois).

L’annonce de la candidature de M. Stéa a été faite dans le cadre du congrès du PCQ qui s’est déroulé cette fin de semaine au Manoir du Lac-Delage. Le chef de la formation politique, Éric Duhaime, a confirmé la candidature de dix nouveaux candidats, dont Roberto Stéa.

La députée sortante, Kateri Champagne Jourdain, a déjà annoncé qu’elle tentera d’obtenir un nouveau mandat pour la Coalition avenir Québec dans le comté de Duplessis.

La prochaine élection provinciale doit se tenir le 5 octobre 2026.