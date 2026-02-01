Reprise des travaux de la route dans le secteur de Saint-Pancrace

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable reprend les travaux de réaménagement de la route 138 dans le secteur de l’Anse Saint-Pancrace.
Du 2 février au 4 septembre, la circulation se fera en alternance en tout temps, à l’aide de barrières et de feux de circulation.
Il y aura des fermetures sporadiques de courte durée (15 minutes), du lundi au jeudi entre 6 h et 17 h.
Notons que ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord