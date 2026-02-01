Fête nationale du Québec à Sept-Îles : un comité organisateur a été formé

Il n’y a pas eu d’événement pour célébrer la Fête nationale du Québec depuis quelques années à Sept-Îles, mais cette situation devrait changer en 2026 avec la formation d’un comité organisateur.

Un groupe de citoyens de la ville de Sept-Îles a créé un comité organisateur avec comme objectif de mettre en place une programmation pour l’édition 2026, mais aussi pour les années suivantes.

Par voie de communiqué, le comité affirme vouloir offrir un événement rassembleur pour tous les citoyens, sans égard à leur origine, leur statut et leur couleur politique

Les membres du comité organisateur sont au travail depuis plusieurs semaines afin de trouver des collaborations qui permettront de réussir ce retour de la Fête nationale du Québec qui se déroulera le 24 juin. L’événement devrait avoir un volet familial en journée et un volet plus festif en soirée.

« Sept-Îles est un microcosme en soi, une ville qui malgré son éloignement géographique avec le reste du pays, demeure un bastion fort du nationalisme québécois. Il est important donc de souligner notre fierté et notre vivre ensemble qui a permis de construire notre métropole nordique », souligne Tommy Arseneault, initiateur du regroupement