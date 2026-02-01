Deux séances d’information sur le nouvel hôtel de ville de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:02 AM - 1 février 2026
Des séances d’information auront bientôt lieu sur le projet de nouvel hôtel de ville de Sept-Îles. Image Lemay

La Ville de Sept-Îles tiendra deux séances d’information pour présenter son projet de nouvel hôtel de ville.

Les deux événements se dérouleront à la salle L’aquilon de la bibliothèque Louis-Ange-Santerre le mardi 3 février, de 19 h à 20 h 30, et le vendredi 6 février, de 13 h 30 et 15 h.

Les séances d’information permettront de présenter les différents aspects du projet, les caractéristiques du bâtiment, et répondre aux questions des citoyens, explique la municipalité.

« On veut que les gens aient l’information nécessaire pour bien comprendre le projet et en voir le bien-fondé », a affirmé le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot.

Lundi dernier, les élus du conseil municipal ont décidé de choisir le site derrière le Centre socio-récréatif pour la construction du nouvel hôtel de ville. Des motifs financiers sont mis de l’avant.

« On considère qu’on a un bon projet et si on fait d’autres choses, ça va nous coûter plus cher », résume le maire.

Il s’agit du même site qui avait été retenu par l’ancien conseil. Toutefois, un registre pour le règlement d’emprunt avait été signé par plus de 2 500 citoyens. Les élus municipaux avaient alors décidé de mettre le projet sur pause plutôt que de tenir un référendum.

La tenue d’un nouveau registre sera nécessaire pour financer le projet. Cette fois, les élus se disent prêts à tenir un référendum, si un nombre suffisant de citoyens signent le registre.

