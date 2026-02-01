Bernard Drainville se lance officiellement dans la course à la chefferie de la CAQ

Bernard Drainville après avoir prêté serment en tant que ministre de l'Environnement, lors d'un remaniement ministériel à l'Assemblée nationale, le mercredi 10 septembre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Jacques Boissinot

Bernard Drainville est officiellement sur la ligne de départ pour devenir le successeur de François Legault à la tête de la Coalition avenir Québec (CAQ).

L’ex-ministre de l’Environnement a lancé dimanche matin sa campagne à la direction du parti.

Il a choisi un restaurant de la circonscription de Lévis, dont il est député depuis l’élection de 2022, pour faire son annonce.

«Une course à la chefferie, c’est intense, c’est un beau défi», a-t-il lancé d’entrée de jeu devant ses militants.

Le candidat à la chefferie a mentionné qu’il a choisi de se lancer, car le Québec «a besoin d’une voix nationaliste». 

M. Drainville a aussi reconnu que la CAQ a perdu la confiance des Québécois dans les dernières années, soulignant que le parti s’est éloigné de ses racines et de ses valeurs.

«Je ne suis pas entré dans la course pour dire “continuons”. Je vais être le candidat du changement. Et oui, je serai le candidat du vrai monde», a-t-il soutenu sous les applaudissements.

Dessinant les grandes lignes de sa campagne, M. Drainville a évoqué le troisième lien entre Québec et Lévis, qui est important à ses yeux pour assurer la sécurité économique de la région.

L’économie est d’ailleurs l’un des grands thèmes de sa course. L’ex-ministre a affirmé que la CAQ sous sa direction resterait «le parti de l’économie» et qu’elle soutiendra les entreprises et les entrepreneurs d’ici.

Bernard Drainville veut également remettre la famille au cœur de la politique. 

«La famille, c’est ma valeur première, c’est aussi ma plus grande fierté», a-t-il rappelé sous les yeux de ses proches. 

Jusqu’à présent, sa seule adversaire déclarée est Christine Fréchette, qui s’est lancée dans la course lors d’un rassemblement tenu dimanche dernier à Trois-Rivières.

Les deux potentiels successeurs à François Legault ont accumulé plusieurs appuis au cours de la semaine écoulée. 

M. Drainville est notamment soutenu par le ministre Samuel Poulin et les députés Louis Lemieux, Luc Provençal, Shirley Dorismond, Yannick Gagnon, Kariane Bourassa, Suzanne Blais, Isabelle Lecours et Marilyne Picard.

Il a également reçu l’appui de Régine Laurent, qui a dû quitter son poste au conseil d’administration de Santé Québec après cette déclaration de soutien, qui contrevenait au Code de déontologie des administrateurs de l’agence.

Mme Fréchette engrange toutefois les marques de soutien, distançant de plus en plus son adversaire. L’ancienne ministre de l’Économie a pratiquement l’appui de la moitié du cabinet.

Christine Fréchette a d’ailleurs reçu dimanche matin l’appui du ministre des Relations internationales, Christopher Skeete.

