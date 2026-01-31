Un nouveau service au CAB le Virage pour assurer le maintien à domicile

Le Centre d’action bénévole le Virage, à Sept-Îles, offre désormais un service pour la réalisation de menus travaux dans l’objectif de favoriser le maintien à domicile.

Ce nouveau service permettra de réaliser aux domiciles des usagers des réparations, des retouches et des services d’entretien ne nécessitant pas l’expertise d’un entrepreneur certifié.

Ce programme vise à prévenir les accidents domestiques, à réduire l’isolement social et à consolider la solidarité communautaire. Il contribue également à diminuer la pression sur les services de santé et d’hébergement en favorisant l’autonomie des personnes vulnérables.

« Ce service répond à un besoin réel et essentiel pour nos aînés. Il témoigne de notre volonté de renforcer le soutien communautaire et de favoriser le maintien à domicile », explique Anne-Frédérique Tanguay, chargée de projet du service menus travaux du CAB le Virage.

Le service est principalement offert aux personnes aînées, à celles à mobilité réduite, en perte d’autonomie temporaire ou permanente et aux personnes vivant avec des problématiques de santé physique ou psychologique. Les conditions d’admissibilité peuvent varier selon le type de service demandé. Il est donc conseillé de contacter directement le CAB le Virage afin de valider la possibilité de prestation de services.

Les menus travaux seront réalisés majoritairement par des bénévoles formés et engagés.

Ce projet pilote est financé par le gouvernement du Canada par le biais de l’initiative Bien vieillir chez soi.

« Après de nombreuses années et tout autant d’efforts, nous sommes fiers d’enfin pouvoir ajouter cette nouvelle corde à notre arc, ce nouveau service à tous ceux déjà offerts au CAB le Virage. Nous avons des demandes de toutes parts, de toutes sortes, depuis fort longtemps et nous ne parvenions pas à répondre à ces demandes. Aujourd’hui, grâce au soutien financier obtenu après de longs mois d’attente, nous pouvons dire mission accomplie et soutenir les gens dans leur désir de demeurer plus longtemps dans leur chez soi, et ce, en toute sécurité! » déclare Karoline Gilbert, directrice générale du CAB le Virage.