Les aînés se débattent avec l’isolement et le froid lorsque l’hiver est brutal

Par Nicole Ireland 2:25 PM - 31 janvier 2026 La Presse Canadienne
Temps de lecture :

Des gens marchent au centre-ville de Toronto au cours d'une tempête de neige, le 25 janvier 2026. LA PRESSE CANADIENNE/Cole Burston

Les aînés figurent parmi les personnes les plus vulnérables aux mauvaises conditions météorologiques hivernales, disent des médecins.

Le Dr Richard Norman, un spécialiste en gériatrie du Réseau universitaire de santé, explique que les personnes âgées sont plus sensibles au froid en raison des changements physiologiques dus au vieillissement.

Il ajoute que certaines maladies chroniques et les médicaments peuvent nuire à leur capacité de s’adapter aux froides températures.

Les personnes âgées ayant des problèmes de mobilité courent aussi le risque de tomber à l’extérieur à cause de la neige ou de la glace. Elles peuvent se fracturer un poignet ou une hanche ou subir une blessure à la tête.

Le Dr Norman dit que les personnes âgées qui demeurent chez elles peuvent devenir socialement isolées.

Les responsables de la santé s’inquiètent particulièrement des personnes âgées souffrant de démence, car elles pourraient ne plus avoir les capacités à s’habiller assez chaudement. Elles peuvent souffrir d’hypothermie ou de gelures.

La Dre Jillian Alston, une gériatre de l’hôpital St. Michael, à Toronto, dit que l’établissement d’une routine est important pour soigner la démence. Les conditions météorologiques peuvent perturber cette routine, ce qui peut porter une personne âgée à errer.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

De nouvelles fonctions pour Marilène Gill

Kraft Hockeyville : Havre-Saint-Pierre a besoin d’appuis pour son aréna

Vents et marées : des résidents craignent d’être mis à la porte

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

De nouvelles fonctions pour Marilène Gill

Consulter la nouvelle

Kraft Hockeyville : Havre-Saint-Pierre a besoin d’appuis pour son aréna

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 28 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord