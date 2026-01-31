De nouvelles fonctions pour Marilène Gill

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:58 AM - 31 janvier 2026
Temps de lecture :

Changement de responsabilités au sein du caucus du Bloc québécois pour la députée Marilène Gill. Photo Charlotte Paquet

La députée de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan, Marilène Gill, a obtenu de nouvelles responsabilités au sein du caucus du Bloc québécois.

À la suite du caucus de la rentrée parlementaire de la formation politique fédérale, le chef Yves-François Blanchet lui a confié le dossier de porte-parole en matière d’Affaires autochtones et du Nord.

Cette responsabilité est loin d’être inconnu pour Mme Gill. Elle a porté ce dossier de 2021 à 2024.

« Je remercie mon chef, pour sa confiance une fois de plus renouvelée. Pour moi, c’est l’occasion de renforcer des liens et d’en nouer de nouveaux, en me rendant à la rencontre des communautés autochtones, pour offrir à nouveau humblement ma voix aux Premières Nations et aux Inuits, dans l’optique de la poursuite d’un dialogue de collaboration fertile de Nation à Nations », dit Mme Gill par voie de communiqué.

Elle souhaite travailler sur les enjeux du logement et de la sécurité alimentaire qui touchent les communautés autochtones.

Depuis l’élection de 2025, Marilène Gill avait la responsabilité du dossier du Travail, du Développement social et des Conditions des personnes en situation de handicap. La députée conserve son rôle d’officière et demeure whip adjointe du Bloc québécois.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Kraft Hockeyville : Havre-Saint-Pierre a besoin d’appuis pour son aréna

Vents et marées : des résidents craignent d’être mis à la porte

Des retombées d’un milliard en dix ans pour la SFP Pointe-Noire

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Kraft Hockeyville : Havre-Saint-Pierre a besoin d’appuis pour son aréna

Consulter la nouvelle

Vents et marées : des résidents craignent d’être mis à la porte

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 28 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord