La SFP Pointe-Noire fait cadeau de 1 M$ pour le nouvel aréna de Sept-Îles

La Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire souligne ses 10 ans en 2026. Un des cadeaux qu’elle fait à la communauté, c’est un don de 1 M$ pour le financement du nouvel aréna de la Ville de Sept-Îles.

Une annonce en ce vendredi 30 janvier qui tombe à point, en plein cœur du Tournoi Fer-O et des dix ans de la SFP Pointe-Noire, avec les activités lancées à l’interne, il y a une semaine, pour souligner cet anniversaire.

Cette contribution pour le nouvel aréna en construction cadre dans la vision et les valeurs de l’entreprise septilienne.

« C’est un engagement concret dans notre communauté, nos jeunes, la vie sportive de Sept-Îles. C’est important, comme citoyen corporatif nord-côtier, septilien, de s’impliquer dans ce genre de projet là. Ça rentre à 100 % dans notre créneau », de dire le PDG de SFP Pointe-Noire, Gabriel Striganuk.

« On s’est toujours dit que les jeunes, le sport, l’éducation, c’est ce qu’on voulait favoriser avec notre implication. Le projet d’aréna s’inscrivait naturellement dans ce cet axe », a-t-il ajouté.

Pour la Ville, cet apport de la SFP Pointe-Noire est une excellente nouvelle. Il s’agit d’une deuxième annonce importante en une semaine, après celle de Société du Plan Nord pour une contribution de 4 M$.

Jusqu’à maintenant, la municipalité a reçu 25 750 000 $ pour le financement du nouvel aréna, dont le coût se chiffre à 78,5 M$. Les autres partenaires sont le gouvernement provincial pour 20 M$ et Rio Tinto IOC pour 750 000 $.

« On est dans nos cibles, au niveau de nos objectifs (10 M$ de la part du milieu). Évidemment, cet objectif-là, on veut le battre. On va travailler pour aller chercher le maximum. Mais on est très satisfaits, on est très reconnaissants, ce matin, de l’annonce qui est faite par la SFP dans ce projet-là », a mentionné le maire Benoit Méthot.

Des ententes avec Alouette et ITUM sont attendues. Des discussions sont aussi dans les plans avec le Port de Sept-Îles.