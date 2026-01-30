Kraft Hockeyville : Havre-Saint-Pierre a besoin d’appuis pour son aréna

Par Sylvain Turcotte 6:35 PM - 30 janvier 2026
Temps de lecture :

L'aréna Denis-Perron de Havre-Saint-Pierre, candidate au concours Kraft Hockeyville 2026. Photo Olivier Ménard-Logier

Un match de présaison de la Ligue nationale de hockey, une visibilité nationale et une fierté qui marque l’histoire, c’est ce que pourrait avoir Havre-Saint-Pierre pour son aréna avec le concours Kraft Hockeyville. Mais c’est aussi 250 000 $ pour donner de l’amour à son édifice. 

Il y a beaucoup de réparations espérées pour l’aréna Denis-Perron et c’est pourquoi une citoyenne de Havre-Saint-Pierre a décidé de proposer et de mousser la candidature de ce lieu sportif au concours de Kraft Hockeyville 2026. 

C’est Sandra Jomphe qui est derrière le comité pour la candidature de l’aréna Denis-Perron. Selon elle, le montant de 250 000 $ ferait du bien, notamment pour les vestiaires, le hall d’entrée et le restaurant. 

Elle s’était toujours dit que le jour où elle retournerait vivre à Havre-Saint-Pierre qu’elle allait inscrire l’édifice de la rue de la Digue au concours. Elle y est revenue il y a un peu plus d’un an, après une trentaine d’années à Sept-Îles.

Pour Sandra Jomphe, l’aréna Denis-Perron, c’est là où elle a commencé à faire du bénévolat. Elle n’avait alors que 11 ans. 

« Ça représente mon enfance. C’est sentimental. Je n’ai jamais oublié l’aréna du Havre. Tu enlèves la fille du Havre, mais tu n’enlèves le Havre de la fille », de dire celle qui a maintenant 62 ans.

Ses plus grands souvenirs sont la venue des anciens Canadiens en 1982, alors qu’elle était marqueuse officielle et la visite d’une équipe de l’Ukraine en 1995. 

Sandra Jomphe invite les citoyens à aller sur le site de Kraft Hockeyville pour répondre aux questions, y aller de leur histoire et y mettre des photos souvenirs liées à l’aréna Denis-Perron, et e réagir aux publications.

Le lien menant au concours est disponible via le profil Facebook Aréna Denis-Perron ou via le https://hockeyville.kraftheinz.com/.

Les arénas retenus pour chacune des provinces/territoires seront connus le 14 mars. L’annonce des deux finalistes, qui précèdera le vote du public les 3 et 4 avril, se fera le 21 mars. La ville gagnante sera dévoilée le 4 avril. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Vents et marées : des résidents craignent d’être mis à la porte

Des retombées d’un milliard en dix ans pour la SFP Pointe-Noire

Des messages de dénonciation sur des bancs de neige de la Côte-Nord

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Vents et marées : des résidents craignent d’être mis à la porte

Consulter la nouvelle

Des retombées d’un milliard en dix ans pour la SFP Pointe-Noire

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 28 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord