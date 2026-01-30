Kraft Hockeyville : Havre-Saint-Pierre a besoin d’appuis pour son aréna

Un match de présaison de la Ligue nationale de hockey, une visibilité nationale et une fierté qui marque l’histoire, c’est ce que pourrait avoir Havre-Saint-Pierre pour son aréna avec le concours Kraft Hockeyville. Mais c’est aussi 250 000 $ pour donner de l’amour à son édifice.

Il y a beaucoup de réparations espérées pour l’aréna Denis-Perron et c’est pourquoi une citoyenne de Havre-Saint-Pierre a décidé de proposer et de mousser la candidature de ce lieu sportif au concours de Kraft Hockeyville 2026.

C’est Sandra Jomphe qui est derrière le comité pour la candidature de l’aréna Denis-Perron. Selon elle, le montant de 250 000 $ ferait du bien, notamment pour les vestiaires, le hall d’entrée et le restaurant.

Elle s’était toujours dit que le jour où elle retournerait vivre à Havre-Saint-Pierre qu’elle allait inscrire l’édifice de la rue de la Digue au concours. Elle y est revenue il y a un peu plus d’un an, après une trentaine d’années à Sept-Îles.

Pour Sandra Jomphe, l’aréna Denis-Perron, c’est là où elle a commencé à faire du bénévolat. Elle n’avait alors que 11 ans.

« Ça représente mon enfance. C’est sentimental. Je n’ai jamais oublié l’aréna du Havre. Tu enlèves la fille du Havre, mais tu n’enlèves le Havre de la fille », de dire celle qui a maintenant 62 ans.

Ses plus grands souvenirs sont la venue des anciens Canadiens en 1982, alors qu’elle était marqueuse officielle et la visite d’une équipe de l’Ukraine en 1995.

Sandra Jomphe invite les citoyens à aller sur le site de Kraft Hockeyville pour répondre aux questions, y aller de leur histoire et y mettre des photos souvenirs liées à l’aréna Denis-Perron, et e réagir aux publications.

Le lien menant au concours est disponible via le profil Facebook Aréna Denis-Perron ou via le https://hockeyville.kraftheinz.com/.

Les arénas retenus pour chacune des provinces/territoires seront connus le 14 mars. L’annonce des deux finalistes, qui précèdera le vote du public les 3 et 4 avril, se fera le 21 mars. La ville gagnante sera dévoilée le 4 avril.