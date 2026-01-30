Des retombées d’un milliard en dix ans pour la SFP Pointe-Noire

C’est un bilan des plus positif que dresse la Société ferroviaire et portuaire ( SFP) de Pointe-Noire avec des retombées économiques d’un milliard de dollars générées depuis sa création, il y a dix ans.

C’est en février 2016 que le gouvernement du Québec, par l’entremise d’Investissement Québec, procédait au rachat des actifs ferroviaires et portuaires de Cliffs Natural Resources. C’est ainsi que naissait la SFP Pointe-Noire.

Durant les dix dernières années, l’organisation aura connu une croissance fulgurante.

« Nous sommes passés de 30 employés en 2016 à près de 300 aujourd’hui et d’un million de tonnes de minerai de fer transbordées en 2017 à plus de 19 millions de tonnes anticipées seulement pour cette année », affirme Gabriel Striganuk, PDG de la SFP Pointe-Noire.

Gabriel Striganuk, président-directeur général de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Celui qui a précédé M. Striganuk à la tête de la SFPPN, Louis Gravel, rappelle que l’organisation partait pratiquement de zéro, il y a dix ans. Les équipements n’étaient pas en bon état parce que Cliffs n’avait pas investi dans ses dernières années d’opération pour les entretenir.

Il souligne les investissements du gouvernement qui ont été de près de 300 millions et qui ont permis de relancer les opérations. On ajoute à cela un prix du minerai de fer qui a été avantageux et la relance du site a été une réussite.

« Aujourd’hui, la SFP Pointe-Noire, [ça représente] plus d’un milliard en retombées économiques », dit Louis Gravel.

Il souligne aussi les retombées régionales.

« On a mis en place des politiques pour l’approvisionnement qui favorise les entreprises innues et les entreprises nord-côtières. On a aussi éliminé le fly-in/fly-out. Tous nos travailleurs sont des gens locaux », explique celui qui a quitté son poste en août 2025.

Louis Gravel a été à la tête de la SFP Pointe-Noire pendant plus de cinq ans. Il a quitté ses fonctions en août 2025. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Le PDG actuel et l’ancien se disent confiants pour l’avenir de la SFP Pointe-Noire. Gabriel Striganuk met de l’avant le projet Horizon 7 qui pourrait représenter des investissements allant jusqu’à 900 M$ sur 3 ans et qui permettrait de faire passer la capacité de tonnage du site de 17 à 40 millions de tonnes d’ici 7 ans.

Actuellement, la SFP Pointe-Noire a deux clients. Il s’agit de Minerai de fer Québec et Tacora Resources. Près de 100 millions de tonnes de minerai de fer transportées en 10 ans.

Des célébrations

L’organisation a donné le coup d’envoi officiel des célébrations de son 10e anniversaire à l’occasion de deux soirées tenues au cours des dernières semaines. De nombreuses activités marqueront cette année.

Un logo spécialement conçu pour souligner ces 10 ans a également été dévoilé et sera intégré aux communications de la Société jusqu’à la fin de l’année