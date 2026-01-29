Une écoroute d’hiver dans le secteur Gallix, à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 3:09 PM - 29 janvier 2026
Temps de lecture :

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera à l’implantation d’une écoroute d’hiver, soit la rue Marguerite, dans le secteur de Gallix, dès la fin du mois de janvier. Photo iStock

La rue Marguerite, dans le secteur Gallix, à Sept-Îles, deviendra une écoroute d’hiver, a annoncé le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Ce type de route fait l’objet d’un mode d’entretien alternatif afin de diminuer les répercussions des sels de voirie sur l’environnement.

Le choix de la rue Marguerite a été fait après des discussions entre la Ville de Sept-Îles et le ministère. La proximité de la source d’eau potable de Gallix explique cette décision.

« L’entretenir selon les critères d’une écoroute permet de réduire les effets des sels de voiries sur cette source d’eau », explique Marie-Ève Hébert, porte-parole au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Le ministère ajoute que le choix de procéder à ce changement du mode d’entretien d’une route se fait en tenant compte de différents facteurs, tels que la présence de courbes, de pentes et d’intersections, ainsi que le nombre de voies.

On assure que la sécurité des utilisateurs de la rue Marguerite n’est en rien compromise et que cette artère routière sera encore sécuritaire. 

« Ce mode d’entretien hivernal privilégie une intensification des interventions de grattage et l’utilisation d’abrasifs tels que le sable et les petites pierres pour assurer la sécurité routière tout en réduisant les effets sur l’environnement. De plus, les sels de voirie peuvent être utilisés à des endroits précis, comme les courbes ou les pentes, ou dans certaines circonstances, notamment lors de pluie verglaçante », indique Mme Hébert.

Afin de mieux comprendre tous les aspects liés aux écoroutes d’hiver, les résidents du secteur recevront un dépliant informatif dans leur boîte aux lettres. Parallèlement, le Ministère procédera à l’installation de panneaux de signalisation aux abords de la rue Marguerite.

Il s’agit de la deuxième fois qu’une écoroute est implantée sur la Côte-Nord. La première est le boulevard Jean-Claude-Ménard, à Fermont. Au Québec, on dénombre une quarantaine d’écoroutes sur le réseau routier du Ministère.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un souper qui rapporte gros pour la Fondation de l’IESI

Des retombées significatives pour une navette Minganie-Gaspésie-Anticosti, conclut une étude

Les VÉ chinois à l’assaut du marché canadien !

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un souper qui rapporte gros pour la Fondation de l’IESI

Consulter la nouvelle

Des retombées significatives pour une navette Minganie-Gaspésie-Anticosti, conclut une étude

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 28 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord