Une écoroute d’hiver dans le secteur Gallix, à Sept-Îles

La rue Marguerite, dans le secteur Gallix, à Sept-Îles, deviendra une écoroute d’hiver, a annoncé le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Ce type de route fait l’objet d’un mode d’entretien alternatif afin de diminuer les répercussions des sels de voirie sur l’environnement.

Le choix de la rue Marguerite a été fait après des discussions entre la Ville de Sept-Îles et le ministère. La proximité de la source d’eau potable de Gallix explique cette décision.

« L’entretenir selon les critères d’une écoroute permet de réduire les effets des sels de voiries sur cette source d’eau », explique Marie-Ève Hébert, porte-parole au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Le ministère ajoute que le choix de procéder à ce changement du mode d’entretien d’une route se fait en tenant compte de différents facteurs, tels que la présence de courbes, de pentes et d’intersections, ainsi que le nombre de voies.

On assure que la sécurité des utilisateurs de la rue Marguerite n’est en rien compromise et que cette artère routière sera encore sécuritaire.

« Ce mode d’entretien hivernal privilégie une intensification des interventions de grattage et l’utilisation d’abrasifs tels que le sable et les petites pierres pour assurer la sécurité routière tout en réduisant les effets sur l’environnement. De plus, les sels de voirie peuvent être utilisés à des endroits précis, comme les courbes ou les pentes, ou dans certaines circonstances, notamment lors de pluie verglaçante », indique Mme Hébert.

Afin de mieux comprendre tous les aspects liés aux écoroutes d’hiver, les résidents du secteur recevront un dépliant informatif dans leur boîte aux lettres. Parallèlement, le Ministère procédera à l’installation de panneaux de signalisation aux abords de la rue Marguerite.

Il s’agit de la deuxième fois qu’une écoroute est implantée sur la Côte-Nord. La première est le boulevard Jean-Claude-Ménard, à Fermont. Au Québec, on dénombre une quarantaine d’écoroutes sur le réseau routier du Ministère.