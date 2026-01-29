Un souper qui rapporte gros pour la Fondation de l’IESI

Par Sylvain Turcotte 10:51 AM - 29 janvier 2026
Temps de lecture :

Une partie des artisans derrière le souper de la Fondation de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles du 24 janvier, la direction, les membres du C.A., le chef et les présidents d’honneur. Photo Behn J. Productions

La Fondation de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI) n’a pas raté son coup avec le retour de son souper de financement. L’événement caritatif de samedi a permis une récolte de 108 740 $. 

« WOW ! Quel retour en force pour notre grand souper de la Fondation IESI ! Après 6 ans d’absence, vous nous avez prouvé que l’attachement à notre école est plus fort que jamais », ce sont les mots de la présidente du C.A. de la Fondation, Alexandra Smith.

C’était une salle comble avec 160 convives présents à l’événement du 24 janvier. Un succès qui est le fruit notamment de la collaboration du Groupe Nordique et des présidents d’honneur, Guillaume Harvey et Sébastien Tessier, mais aussi de la qualité en cuisine du chef Xavier Deschênes de restauration Nordique. 

La présidente de la Fondation a aussi souligné l’engagement du personnel de l’IESI et des élèves pour la réussite de la soirée, mais aussi des partenaires et participants au souper. 

« Faire salle comble est un immense privilège. Merci de croire en notre école et, surtout, en l’importance de l’éducation. Ensemble, on bâtit l’avenir ! », a-t-elle écrit. 

