Mobilité électrique:  encore du chemin à faire 

Parmi les doléances des propriétaires de voitures électriques, les lacunes du réseau de bornes de recharge sont un motif récurrent, principalement l’hiver et en période d’achalandage soutenu.

Pourtant, la situation s’est grandement améliorée dans les dernières années, soutient l’auteur du livre 50 mythes et demi vérités sur les voitures électriques, Daniel Breton.

« En 2024, il y a un moment où la courbe de déploiement des bornes n’a pas suivi la courbe de l’agrandissement du parc automobile électrique, parce que les ventes étaient tellement élevées. Depuis, les deux courbes se sont rattrapées », estime-t-il.

Outre un plan de déploiement de bornes régulières, les bornes autonomes (voir autre texte) sont un des moyens envisagés pour étendre la couverture, selon Jesse Caron, expert automobile chez CAA Québec. Ce dernier a participé à de nombreux essais routiers avec des VÉ et reconnaît le potentiel des bornes autonomes.

« Elles peuvent ravitailler dans des endroits où il est difficile d’avoir des lignes électriques. Et à 50 kW, elles permettent une recharge pas mal plus rapide qu’une borne de niveau 2 », indique-t-il.

Ces bornes ont leurs limites, avance cependant l’expert.

« Il manquerait de jus si plusieurs véhicules voulaient se charger dans des intervalles rapprochés. Pour que les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité, ça prend des conditions ensoleillées, ça prend du temps pour charger les batteries de la borne. Dans les projets de développement, on cherche à ajouter d’autres sources d’énergie. »

Selon lui, elles font partie de la solution pour « agrandir la couverture dans les endroits plus reculés ».

« C’est sûr qu’on ne pourrait pas mettre ça à l’Étape ou dans des endroits fréquentés parce que ça serait trop lent. Mais bon, c’est déjà un premier pas ! », analyse M. Caron.

Cela dit, chez CAA, on rapporte très rarement des cas de véhicules électriques en panne parce qu’ils ont manqué d’énergie.

« Les gens vont utiliser les applications pour savoir où aller recharger leur véhicule. Une voiture qui manque de gaz électrique, si je peux me permettre l’expression, c’est très très rare. On a même un service de recharge mobile qu’on n’a presque jamais utilisé », indique M. Caron. 2% seulement des demandes d’assistance routière concernent des véhicules électriques.

Au sujet de l’attente à certaines bornes, Jesse Caron relativise. « C’est sûr que durant les fêtes, même les vacances d’été, on peut devoir attendre son tour, mais le reste du temps, ce n’est pas quelque chose qui nous est rapporté. Si les cibles de vente continuent d’être élevées, c’est important de continuer à développer le réseau. »

Le Québec a toutefois annoncé qu’il renonçait à son objectif de cesser la vente de véhicules à essence d’ici 2035.

Pour Daniel Breton, l’essor des véhicules électriques pourrait s’appuyer sur certaines décisions gouvernementales.

« Un peu plus de prévisibilité de la part des gouvernements serait bienvenue parce que les messages sont contradictoires et ça crée de la confusion. On met les rabais, on les enlève, on veut cesser la vente des véhicules à essence, on change d’idée… La dernière année a été chaotique. Et on ne parle pas de Trump qui a foutu le bordel ! »

De nouvelles politiques « plus cohérentes », souhaite-t-il, sont attendues d’ici un mois. Peut-être est-ce le signal que vous attendiez pour faire le pas

Véhicules électriques au Québec

(au 30 septembre 2025)

1 000 000

Véhicules électriques

​au Canada

(estimation au 9 décembre 2025)

13 702

Nombre total de points de recharge au Québec des différents réseaux (au 29 sept 2025)

200

Nombre de points de recharge rapide ajoutés en 2025 au Québec

7

Nombre de nouveaux points de recharge rapide ajoutés en 2025 sur la Côte-Nord

(Source : Circuit électrique)