De jeunes nouveaux arrivants à Sept-Îles goûtent au hockey 

Ils viennent des Philippines, de Tunisie, du Maroc, du Nigéria, du Burundi et de la Côte d’Ivoire. 28 jeunes du programme d’accueil et francisation de l’école Marie-Immaculée de Sept-Îles ont eu droit à leur baptême du hockey au Tournoi Fer-O.

Vêtus d’un t-shirt des Basques et d’une tuque du Tournoi Fer-O, les jeunes du primaire n’ont pas tardé à afficher leurs couleurs lors de l’entrée des Basques de Sept-Îles M13 A, pour leur match face aux Gaulois de Port-Cartier.

Les applaudissements et les « Go ! Basques ! Go ! » se faisaient clairement entendre dans leur section de l’aréna Guy Carbonneau. Déjà un sentiment d’appartenance face aux locaux.

Et pour le jeune Miguel, arrivé des Philippines, après seulement quelques minutes de jeu, il était déjà en amour avec les Basques et admiratif des gardiens de but et leur gros bâton.

C’était la toute première fois que ces jeunes de l’école Marie-Immaculée assistaient, en personne, à une partie de hockey.

Ils avaient déjà eu l’occasion d’en regarder une, via l’écran, en classe. « Ils avaient capoté », de lancer l’enseignante Sandra Lévesque.

Pour elle et sa collègue Audrey-Anne Jones, cette sortie au Tournoi Fer-O était une des occasions pour que les nouveaux arrivants s’immiscent dans leur nouveau milieu de vie, s’enracinent dans ce qui anime Sept-Îles.

« Le hockey fait partie de la culture du milieu. C’est notre sport national », de dire Mme Lévesque.

Plus tôt dans la journée, les élèves avaient eu l’occasion d’aller patiner au stade Holliday. Certains ont même empoigné le bâton de hockey, ce qui a pu susciter un intérêt à pratiquer éventuellement ce sport.

« On leur fait vivre des activités en dehors de l’école, pour s’enraciner dans le milieu. Les parents sont toujours emballés et reconnaissants de l’expérience que leurs jeunes vivent à l’école », conclut Mme Sandra.

Au gré des saisons, des thèmes, d’autres sorties viendront. Les plages en feront partie.