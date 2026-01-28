Postes Canada modifie sa livraison postale pour Blanc-Sablon et Bonne-Espérance

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:53 PM - 28 janvier 2026
Temps de lecture :

Après avoir mené une analyse, Postes Canada modifie sa méthode de livraison pour Blanc-Sablon et Bonne-Espérance. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Postes Canada a décidé de revoir sa méthode livraison pour les villages de Blanc-Sablon et Bonne-Espérance en Basse-Côte-Nord.

Un changement dans la méthode livraison cet automne avait entraîné de nombreux retards. Les élus politiques avaient d’ailleurs dénoncé la situation. Les livraisons devaient alors emprunter le traversier qui relie la Nouvelle-Écosse à Terre-Neuve. Les conditions météorologiques défavorables avaient causé plusieurs annulations de traverses, ce qui a découlé par des retards dans les livraisons de Postes Canada. 

Selon un communiqué de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent, la société d’État recommencera à acheminer le courrier et les colis vers Blanc-Sablon par avion. Il s’agit du procédé qui était utilisé auparavant. 

Le plan de Postes Canada pour l’avenir est que tous les produits seront transportés par voie aérienne de décembre à avril. Le transport terrestre reprendra d’avril à décembre, période durant laquelle les opérations des traversiers sont généralement plus fiables.

« Cette approche vise à améliorer la fiabilité du service et à réduire les retards de livraison pour les communautés de la Basse-Côte-Nord », indique le préfet de la MRC Golfe-du-Saint-Laurent, Daren Jones, par voie de communiqué.

