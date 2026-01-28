Le CJE de la Haute-Côte-Nord aux commandes du Défi OSEntreprendre 2026

Le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord (CJE HCN) assumera, en 2026, la coordination du Défi OSEntreprendre pour l’ensemble de la Côte-Nord.

Cette responsabilité marque un engagement accru de l’organisme dans la promotion de l’entrepreneuriat local, à l’occasion de la 28e édition de cette initiative provinciale reconnue.

Le Défi OSEntreprendre vise à stimuler et à valoriser l’esprit entrepreneurial à toutes les étapes de la vie, du primaire jusqu’au démarrage d’entreprise. Chaque année, il met en lumière des projets issus des milieux scolaire, étudiant et entrepreneurial, portés par des personnes de la région et ancrés dans leur communauté.

Pour l’édition 2026, le CJE HCN sera responsable des volets Scolaire et Étudiant, en plus de l’organisation du gala régional. Les volets Création d’entreprise et Réussite Inc. seront pour leur part supervisés par Julie Montreuil, une ressource externe reconnue pour sa solide expertise et sa connaissance approfondie du Défi OSEntreprendre.

L’événement pourra également compter sur la participation de personnalités bien connues. À l’échelle nationale, l’entrepreneur et animateur originaire de la Côte-Nord Simon Philibert agira à titre de président d’honneur. Sur le plan régional, la présidence d’honneur sera assumée par JessyKim Bouchard, coordonnatrice gestion et développement à la coopérative Les Norkôtières et lauréate nationale 2025 dans la catégorie Économie sociale, volet Création d’entreprise.

« C’est un honneur de pouvoir représenter cette belle aventure qu’est le Défi OSEntreprendre et de partager mon parcours. Un défi tellement important pour valoriser l’entrepreneuriat d’ici et inspirer d’autres entrepreneurs à se lancer », affirme Mme Bouchard.

La direction générale du CJE HCN souligne le contexte ayant mené à cette prise en charge. « En l’absence d’un organisme porteur pour l’édition de cette année, nous avons répondu présents lorsque Chantale Tremblay, coordonnatrice nationale du Défi OSEntreprendre, nous a interpellés. »

« Nous étions déjà impliqués au niveau scolaire et, grâce à l’embauche d’une ressource externe expérimentée, nous sommes en mesure d’assumer l’entièreté du mandat avec confiance et enthousiasme », assure l’organisme.

Le CJE HCN invite les établissements scolaires, les étudiants et les entrepreneurs de la Côte-Nord à participer à cette édition, qui mettra une fois de plus en valeur la créativité, l’engagement et la persévérance du milieu nord-côtier.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 mars, à 16 h. Les conditions d’admissibilité, les catégories et les prix spéciaux peuvent être consultés en ligne. La remise de prix régionale aura lieu le 27 avril à Forestville.