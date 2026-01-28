La Côte-Nord en tête pour la sécurité près des autobus scolaires

La Côte-Nord figure au deuxième rang des régions québécoises où les conducteurs respectent le plus le signal d’arrêt des autobus scolaires.

En 2024, le taux d’infractions y atteint 2,23 par 100 000 habitants, un résultat nettement inférieur à la moyenne provinciale, établie à 10,10. Ces données sont rendues publiques dans le cadre de la 38e campagne de sécurité routière M’as-tu vu ?, menée par la Fédération des transporteurs par autobus (FTA).

Ce classement met en lumière les bons comportements adoptés par les automobilistes nord-côtiers, alors que la FTA s’inquiète d’une tendance inverse observée à l’échelle du Québec. En quatre ans, le nombre de constats d’infraction liés au non-respect du signal d’arrêt d’un autobus scolaire a augmenté de 15 % dans la province.

La situation est jugée d’autant plus préoccupante que les conducteurs âgés de 25 à 44 ans sont surreprésentés. En 2024, ce groupe d’âge a reçu plus de la moitié des contraventions émises pour ce type d’infraction, soit 51,8 %, une hausse de 26 % depuis 2020. Il s’agit pourtant de la tranche de population la plus susceptible d’avoir des enfants fréquentant l’école.

La 38e campagne M’as-tu vu ?, lancée officiellement le 26 janvier, vise à rappeler aux usagers de la route que l’arrêt devant un autobus scolaire n’est pas une option. Devant la persistance de comportements dangereux, la FTA et ses partenaires ont choisi une approche plus directe afin de provoquer une prise de conscience et d’encourager un changement durable des habitudes de conduite.

Chaque jour, plus de 586 000 élèves sont transportés sur près d’un million de kilomètres à travers le Québec. Environ 60 % des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire utilisent quotidiennement le transport scolaire, assuré par plus de 11 000 conducteurs et conductrices d’autobus.

Bien que le bilan demeure relativement rassurant à bord des autobus scolaires, la FTA rappelle que des accidents mortels sont survenus au fil des ans aux abords de ces véhicules, soulignant l’importance de maintenir les efforts de sensibilisation.

« En aucun cas, l’impatience, la négligence et l’inattention au volant ne devraient mettre à risque les élèves. C’est pourquoi nous devons tous nous mobiliser et mettre en place des moyens de prévenir les comportements de conduite fautifs », affirme Jonatan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Ce dernier rappelle que le gouvernement a mis en place un projet-pilote pour l’ajout d’un bras d’arrêt prolongé sur des autobus scolaires. Ce projet a lieu présentement dans différentes régions.

De son côté, Luc Lafrance, président-directeur général par intérim de la Fédération des transporteurs par autobus, déclare que la sécurité des enfants est non négociable. « L’augmentation du nombre de constats, notamment chez la tranche d’âge des parents, est très inquiétante ! C’est la preuve que la sensibilisation est encore cruciale, puisque, malheureusement, trop d’automobilistes continuent de prendre des risques inutiles mettant la vie de nos enfants en danger. »

Selon lui, la campagne M’as-tu vu ? est un rappel nécessaire, année après année, de l’importance de la sensibilisation auprès des automobilistes.