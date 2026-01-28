Incendie et route fermée à Ragueneau

Par Charlotte Paquet , Charlotte Paquet cpaquet@lemanic.ca 11:14 AM - 28 janvier 2026
Temps de lecture :

L'incendie d'une résidence force la fermeture de la route 138 à Ragueneau depuis 9 h, mercredi. Photo courtoisie

Fermée à la circulation vers 9 h mercredi en raison de l’incendie d’une résidence, la route 138 à Ragueneau devrait rouvrir « d’ici la fin de l’heure du dîner ». 

C’est l’information transmise par le maire Steeve Berthiaume. 

Une propriété située à l’ouest de la municipalité a flambé plus tôt ce matin. Au moment de mettre en ligne, les pompiers étaient toujours sur place.

Pendant la fermeture de la route, une voie de contournement est possible par le rang 2 entre le chemin d’Auteuil et la montée Taillardat.

« On a donné l’autorisation à la Sûreté du Québec de dévier la circulation dans le rang 2. Ça va limiter les gros bouchons après quand la circulation va rouvrir », souligne M. Berthiaume, qui dit ignorer si la résidence concernée est une perte totale.

