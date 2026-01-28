Deux patineuses de Port-Cartier se qualifient pour une compétition provinciale

Le Club de patinage artistique les Rhapsodies de Port-Cartier sera représentée par deux athlètes à la finale provinciale STAR en mars. Jade Thibault Gauthier et Elizabeth Mae Lapid Doucette ont assuré leur sélection lors de l’étape régionale du week-end dernier à Sept-Îles.

Elizabeth Mae Lapid Doucette a pris la deuxième place sur huit patineuses de la catégorie Star 5 plus de 13 ans, lors de la compétition régionale. Elle en sera à une première participation au Championnat de patinage STAR, qui se déroulera du 20 au 22 mars, à Saint-Jérôme.

La médaillée d’or de la catégorie STAR 8 de la compétition de samedi à Sept-Îles, Jade Thibault Gauthier, l’accompagnera dans les Laurentides. La patineuse en sera à une cinquième présence à la finale provinciale. Elle a également remporté une médaille de bronze dans la catégorie STAR 7 lors de la sélection régionale.

Parmi les autres patineuses des Rhapsodies de Port-Cartier, qui en comptait dix-neuf à Sept-Îles, soulignons une médaille d’or pour Océane Gauthier et une d’argent pour Makenzie Gionet, toutes deux dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans.

Le Club de patinage artistique les Rhapsodies de Port-Cartier tiendra sa compétition locale Ginette Lehoux le 15 février, à compter de 11h.

Autres résultats

Étape 5

Ellie Petitpas (démonstration) : ruban de participation

Relève

Laeticia Girard-Therriault : ruban d’or

Léane Gagné : ruban d’argent

Abygaël Langis : ruban de bronze

Jade Nolin : ruban de bronze

Lena Gionet : ruban de bronze

Star 2

Maëllie Thibault-Gauthier : ruban d’argent

Hiba Boutgarout : ruban d’argent

Abygaël Nolin : ruban de bronze

Zoé Gagnon : ruban de bronze

Victoria Apestiguy : ruban de bronze

Star 3

Sabrina Lopez-Gauthier : ruban d’argent

Sofia Apestiguy : ruban d’argent

Alice Jean : ruban de bronze

Star 5 moins de 13 ans

Anne-Marie Jean : 5e position sur 8 patineuses