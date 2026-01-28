Deux patineuses de Port-Cartier se qualifient pour une compétition provinciale

Par Sylvain Turcotte 7:21 AM - 28 janvier 2026
Temps de lecture :

Elizabeth Mae Lapid Doucette (à gauche), médaillée d’argent dans la catégorie STAR 5 plus de 13 ans et qualifiée pour les provinciaux. Photo courtoisie

Le Club de patinage artistique les Rhapsodies de Port-Cartier sera représentée par deux athlètes à la finale provinciale STAR en mars. Jade Thibault Gauthier et Elizabeth Mae Lapid Doucette ont assuré leur sélection lors de l’étape régionale du week-end dernier à Sept-Îles.

Elizabeth Mae Lapid Doucette a pris la deuxième place sur huit patineuses de la catégorie Star 5 plus de 13 ans, lors de la compétition régionale. Elle en sera à une première participation au Championnat de patinage STAR, qui se déroulera du 20 au 22 mars, à Saint-Jérôme.

La médaillée d’or de la catégorie STAR 8 de la compétition de samedi à Sept-Îles, Jade Thibault Gauthier, l’accompagnera dans les Laurentides. La patineuse en sera à une cinquième présence à la finale provinciale. Elle a également remporté une médaille de bronze dans la catégorie STAR 7 lors de la sélection régionale. 

Parmi les autres patineuses des Rhapsodies de Port-Cartier, qui en comptait dix-neuf à Sept-Îles, soulignons une médaille d’or pour Océane Gauthier et une d’argent pour Makenzie Gionet, toutes deux dans la catégorie Star 4 moins de 13 ans.

Le Club de patinage artistique les Rhapsodies de Port-Cartier tiendra sa compétition locale Ginette Lehoux le 15 février, à compter de 11h. 

Autres résultats
Étape 5 
Ellie Petitpas (démonstration) : ruban de participation 
Relève 
Laeticia Girard-Therriault : ruban d’or
Léane Gagné : ruban d’argent 
Abygaël Langis : ruban de bronze 
Jade Nolin : ruban de bronze 
Lena Gionet : ruban de bronze 
Star 2 
Maëllie Thibault-Gauthier : ruban d’argent 
Hiba Boutgarout : ruban d’argent 
Abygaël Nolin : ruban de bronze
Zoé Gagnon : ruban de bronze 
Victoria Apestiguy : ruban de bronze
Star 3 
Sabrina Lopez-Gauthier : ruban d’argent 
Sofia Apestiguy : ruban d’argent 
Alice Jean : ruban de bronze 
Star 5 moins de 13 ans 
Anne-Marie Jean : 5e position sur 8 patineuses 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

L’ancienne usine de bouletage de Wabush sera démantelée 

Meurtre à Baie-Comeau : deux des quatre accusés résident à Sept-Îles

Un titre en Beauce pour les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre et les Miss’Îles de Sept-Îles

Emplois vedettes

Coordonnateur(trice) des Services régionaux de soutien et d’expertise

Centre de services scolaire de Charlevoix
Charlevoix
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

L’ancienne usine de bouletage de Wabush sera démantelée 

Consulter la nouvelle
Actualité

Meurtre à Baie-Comeau : deux des quatre accusés résident à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 28 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord