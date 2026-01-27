Un titre en Beauce pour les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre et les Miss’Îles de Sept-Îles

Deux des titres de la 12e édition du Tournoi de ringuette de Sainte-Marie ont pris la direction de la Côte-Nord dimanche. Les associations de ringuette de Sept-Îles et de Havre-Saint-Pierre ont chacune remporté les grands honneurs dans une catégorie.

C’est dans une finale toute nord-côtière que les Acadiennes de Havre-Saint-Pierre ont triomphé dans la catégorie Atome C. En finale, elles ont pris la mesure des Miss’Îles de Sept-Îles par la marque de 8-1. C’est d’ailleurs ce pointage qui s’affiche au tableau des résultats pour les deux autres rencontres des joueuses cayennes.

L’Association de ringuette de Sept-Îles a vu sa formation des Miss’Îles être sacrée championne dans la catégorie Junior B. Les Septiliennes ont mis la touche à leur séjour en Beauce avec une victoire de 4-2, en finale, sur les Éclairs de Lotbinière.

Parmi les autres équipes nord-côtières qui étaient en action à Sainte-Marie, trois se sont avouées vaincues en finale, soit dans l’atome B et dans le benjamin B pour les Miss’Îles et chez les benjamines C pour les Acadiennes.

Le prochain tournoi au calendrier est celui de Longueuil à la mi-février pour les cadettes B de l’Association de ringuette de Sept-Îles. Entre-temps, l’Association de Havre-Saint-Pierre organise son Défi des Acadiennes les 7 et 8 février.