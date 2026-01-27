Résidence Vents et marées à Sept-Îles : une vingtaine de mises en demeure envoyées à CODELO

Une vingtaine de mises en demeure visant la Corporation de développement de logements de Sept-Îles (CODELO) ont été envoyées par des locataires de la résidence Vents et marées. Avec cette démarche, les résidents souhaitent faire respecter leurs baux initiaux qui incluent un service de deux repas par jour.

Le 8 janvier dernier, lors d’une rencontre informelle après le repas du midi, une partie des locataires de la résidence Vents et marées ont été informés que le service de cafétéria arrêtait ses activités, trois semaines plus tard, le 1er février.

« Depuis le 9 janvier, qu’on court auprès de l’information, qu’on essaie de les rencontrer. On a essayé de tous les moyens de comprendre et de trouver une solution à l’amiable », explique Ghislaine Langelier, fille d’une locataire de la résidence Vents et marées.

La mise en demeure envoyée demande entre autres à CODELO et l’OMH le maintien, ou le rétablissement immédiat du service de repas et le respect des baux initiaux.

« Même certains résidents étaient prêts à payer un peu plus cher [pour conserver le service de repas], mais là, on demande au Tribunal de nous aider pour faire respecter le bail. Parce que dans le fond, ils sont fautifs avec le bail », prétend Mme Langelier.

Les personnes qui résident à Vents et marées ont signé un bail qui inclut un service de deux repas par jour. Au lendemain de l’annonce de l’arrêt du service de cafétéria, le 9 janvier, les résidents ont reçu un nouveau bail, où il est écrit que les modifications qu’ils ont demandées ont été acceptées.

« C’est marqué sur la modification du bail. Votre demande de modification est acceptée. Alors, montre-moi une demande écrite de la part de nos parents. Il n’y en a pas », dit Mme Langelier.

Si rien ne bouge d’ici le 1er février, le service de repas pour les locataires de la résidence Vents et marées cessera.

« Dimanche prochain, les gens de Vents et marée ne mangent pas. Le dernier repas, c’est samedi », dit Mme Langelier.

Une solution de désespoir

Le maire de Sept-Îles Benoit Méthot a été interpellé concernant la fin du service de cafétéria à la résidence Vents et marées, lors de la séance du conseil de lundi soir. Des membres des familles des résidents étaient sur place. Le maire Méthot est loin d’être convaincu par la solution qui sera mise en place, où les repas seront offerts par la popote roulante.

« Pour moi, l’option de la popote roulante, c’est une solution de désespoir, à la limite temporaire, mais je ne vois pas ça comme une solution permanente », a-t-il dit.

Le maire constate qu’il y a eu des lacunes au niveau de la communication entre CODELO et les résidents.

« En gestion de crise, la communication c’est important et présentement ça semble être déficient », dit le maire.

Selon Benoit Méthot, la Ville n’a aucun levier légal auprès de CODELO pour lui faire changer de décision. La municipalité a rencontré les dirigeants de l’organisme pour les questionner, mais il y a eu peu de développement.

« Jusqu’à maintenant, on a eu très peu de retours avec eux [CODELO] », dit le maire.

Le conseil s’est dit très touché et inquiet par la situation des résidents de Vents et marées. Le maire a soutenu les démarches entreprises par les familles des résidents.

« Je vous encourage à continuer vos démarches, à faire du bruit et à exiger des réponses. La direction à un devoir et une responsabilité d’informer et on va vous supporter là-dedans », a affirmé Benoit Méthot.

Fly-in fly-out

Joint au bout du fil mardi par Le Nord-Côtier, le président de CODELO et conseiller municipal démissionnaire, Guy Berthe, a dit ne pas être au courant des mises en demeure acheminées à l’organisme et à la résidence Vents et marées. Il n’a pas souhaité répondre à nos questions à ce propos.

Guy Berthe, président la Corporation de développement de logements de Sept-Îles (CODELO), avec un plan des deux nouveaux bâtiments qui seront construits. Photo archives, Vincent Rioux-Berrouard

Il a confirmé que, malgré son déménagement annoncé dans la sa lettre de démission comme conseiller municipal, il entend maintenir ses fonctions à la tête de CODELO et de l’OMH, en « fly-in fly-out », a-t-il dit.

« Du fly-in fly-out connaissez-vous ça ? La ville en vie », a-t-il lancé, affirmant que « les projets de développements [de CODELO] sont toujours très prioritaires », pour lui.

-Avec Vincent Rioux-Berrouard et Emy-Jane Déry