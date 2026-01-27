Malgré les caprices de l’hiver, l’échéancier demeure pour le nouvel aréna de Sept-Îles

Même si l’hiver donne du fil à retordre sur le chantier du nouvel aréna, l’objectif de la mise en service au début de l’automne demeure.

« La météo nous a joué un tour au retour des Fêtes. On a du retard, mais il sera repris. L’entrepreneur travaillera sept jours sur sept », a fait savoir Oussama Boulahia, directeur au Service de l’ingénierie de la Ville de Sept-Îles.

Si ce n’est déjà fait, les travaux sur la structure d’acier et le pontage doivent déjà être exécutés pour le nouvel aréna en construction.

La maçonnerie et l’installation des équipements de conduite sont en cours.

L’action s’intensifiera sur le chantier, dès le dernier tiers du mois de février.

« À partir du 23 février, ça va goaler », de dire M. Boulahia. La seule inquiétude qui plane, c’est le froid et la neige.

La firme EBC pourrait doubler, voire tripler ses effectifs, pour s’assurer de respecter l’échéancier.

En juillet, ce sera l’installation des sièges et du système de réfrigération.

« La mise en service est prévue pour septembre », a indiqué le directeur.

À ce jour, près de 5 % du montant pour les imprévus, montant inclus au budget de projet, a été utilisé, soit un peu moins de 300 000 $ sur les 6 M$. « C’est très bien », a assuré Oussama Boulahia.

Le dernier événement dans l’actuel aréna Conrad-Parent doit être le Tournoi de volleyball Orange Alouette du 30 avril au 3 mai.