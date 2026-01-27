Budget 2026 | Une hausse de taxes de 3,9 % à Port-Cartier

Les Port-Cartois subiront une augmentation de taxes de 3,9 % en 2026, selon le budget qui a été déposé lundi soir par le conseil municipal.

Il s’agissait du premier budget déposé sous la gouverne de la mairesse Danielle Beaupré qui est en poste depuis le mois de novembre. Elle souligne le travail des conseillers qui n’ont pas ménagé les heures et les questions auprès de l’administration municipale pour concevoir ce budget.

La mairesse qualifie ce budget de raisonnable.

« C’est un budget très bien contrôlé par nos gestionnaires et notre nouvelle équipe de conseillers municipaux », dit-elle.

Pour les citoyens, ce budget comprend une hausse moyenne du compte de taxes résidentiel à 3,9 %, soit une hausse de 88,89 $ par année pour une maison unifamiliale moyenne.

Image Ville de Port-Cartier

Un gel de la tarification pour la collecte des ordures est prévu pour l’année 2026, afin de limiter l’impact sur les contribuables.

Pour l’année 2026, le budget est de 27,7 M$. Il s’agit d’une hausse de 1,4 M$ par rapport à 2025. Les principaux secteurs qui bénéficient d’une hausse des investissements en 2026 sont les loisirs et sports, la sécurité publique, notamment pour le service de sécurité incendie, et l’administration générale.

« On voulait maintenir les services qu’on donne à la population », affirme la mairesse.

L’exercice n’a pas été simple pour les élus afin de déposer un budget équilibré. Il y avait plusieurs contraintes financières telles que l’augmentation des coûts opérationnels, la rareté de la main-d’œuvre et la hausse de plusieurs contrats de services.

Investissements

Le programme triennal des dépenses en immobilisations pour les trois prochaines années a également été déposé. Il comprend 39 projets totalisant 45,7 millions de dollars pour les années 2026 à 2028. Plus de 50 % de ces investissements seront financés par des subventions gouvernementales, affirme la municipalité.

Le principal projet d’investissement en 2026 sera l’agrandissement du Café-théâtre Graffiti.

Pour la stabilisation de la plage Rochelois, les études se poursuivront cette année pour trouver une solution.

Situation similaire pour la mise aux normes du traitement de l’eau potable et des eaux usées dans le secteur de Rivière-Pentecôte où les analyses se poursuivent. Dans ce dossier, les élus souhaitent bientôt rencontrer les résidents du secteur pour les informer de l’avancement dans ce dossier.

« On reçoit souvent des commentaires comme quoi les résidents n’entendent pas parler du projet. Donc, on va aller expliquer le projet et les rencontrer très prochainement », dit Mme Beaupré.

Une somme de 2,67 M$ sera affectée au remboursement de la dette en 2026. Un geste qualifié de responsable de la municipalité. La dette de la Ville de Port-Cartier s’établira à 22,8 M$.