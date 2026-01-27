Baisse de fréquentation des haltes-chaleur de Sept-Îles et de Port-Cartier

Par Nadia Dorval 9:07 AM - 27 janvier 2026
Temps de lecture :

La halte-chaleur de Sept-Îles, située tout près du parc du Vieux-Quai. Photo Nadia Dorval

Même si les thermomètres affichent des températures glaciales depuis les derniers jours, les haltes-chaleur de Sept-Îles et de Port-Cartier enregistrent un moins grand achalandage qu’en 2025. Pour Sept-Îles, l’occupation a diminué de moitié depuis le retour des Fêtes.

Le projet d’installation de haltes-chaleur dans les villes de Port-Cartier et de Sept-Îles en est à sa deuxième année. L’an passé, le service avait été grandement utilisé par les gens en situation de vulnérabilité.

« Il y en a pour qui, la halte l’an passé, c’était immanquable. Toutes les nuits, quasiment, ils étaient là. Là, c’est une option parmi tant d’autres », dit Marie-Ève Normand, co-directrice du Centre d’intervention le Rond-Point, qui coordonne le projet de halte-chaleur.

La capacité d’accueil des haltes-chaleur de Sept-Îles et de Port-Cartier est de dix personnes chacune par nuits. 

« La différence avec l’année passée, c’est que le profil est un peu différent. Les gens vont peut-être plus se promener de domicile en domicile chez des amis. Quand ils ont un peu épuisé leur réseau, ils viennent plus dans la ressource [halte-chaleur, soupe populaire], où ils prennent le temps de manger, puis ils vont ailleurs », explique Mme Normand.

La directrice estime qu’une quinzaine de personnes itinérantes s’alternent pour l’utilisation des services de l’organisme Le Centre d’intervention Le Rond Point. Difficile de dénombrer au total le nombre exact de personnes itinérantes à Sept-Îles.

« Parce qu’il y a probablement des gens qui ne viennent pas ici, qui fréquentent d’autres ressources et vice-versa », dit Marie-Ève Normand.

Salle à manger de la soupe populaire du Centre d’intervention Le Rond-Point, on aperçoit dans l’entrée, un animal de compagnie d’une personne itinérante, profitant lui aussi d’un répit du temps glacial. Photo Nadia Dorval

Par temps de grands froids, les besoins en refuges chauds ne sont pas uniquement durant la nuit. Malgré la présence du soleil, les derniers jours n’ont pas dépassé la marque du -18 °C, sans compter le facteur vent. Les haltes-chaleur sont ouvertes de 22 h à 8 h le matin.

« Durant le jour à Port-Cartier, c’est légèrement plus limité. Mais il y a Hom’masculin pour les hommes, qui est un centre de jour. Après ça, bien, c’est plate, mais c’est le flânage en ville », explique Mme Normand.

À Sept-Îles, les personnes en situation d’itinérance désirant se réchauffer peuvent se rendre au Centre d’intervention le Rond-Point.

« Du lundi au vendredi, on est capable de couvrir les 24 h de la journée. Le but, c’est d’y arriver aussi la fin de semaine », explique Mme Normand.

Du côté de Transit Sept-Îles, la directrice de l’organisme explique qu’habituellement les gens qui y sont hébergés peuvent arriver à 21 h et doivent repartir à 8 h le matin.

« Mais dû au temps froid, on leur a permis de rester à l’intérieur toute la journée et toute la soirée aussi », dit la directrice de Transit Sept-Îles, Valérie Santerre.

Une augmentation de l’itinérance observée

Selon Valérie Santerre, directrice de Transit Sept-Îles et Marie-Ève Normand co-directrice du Centre d’intervention Le Rond Point, le nombre de personnes en situation d’itinérance a beaucoup augmenté dans la région.

« Depuis la COVID, je dirais qu’il y a beaucoup plus de personnes. Dû à la pénurie de logements et le coût de la vie qui est extrêmement dispendieux », dit Mme Santerre.

« À Sept-Îles il y a quand même eu les incendies des deux logements sur la rue Père Divet. Ça, c’était des logements à prix modique. C’est quand même 120 logements. C’est plusieurs personnes qui se sont retrouvées à la rue et qui avaient un profil vulnérable. Ce n’est pas tout le monde qui a réussi à se replacer. Nous autres, on l’a vu », dit Mme Normand.

Marie-Ève Normand, co-directrice du Centre d’intervention Le Rond-Point Photo Nadia Dorval

Selon Marie-Ève Normand, l’itinérance sur la Côte-Nord est en transformation.

« Il y a une augmentation et une transformation des besoins. Les services qui existaient, comme le Transit par exemple, ne suffisent plus à la demande », explique Mme Normand.

Cette réalité oblige les organismes comme le Rond-Point à se transformer pour s’adapter aux nouvelles réalités. Leur but serait de pouvoir offrir du service 24 heures sur 24, sept jours sur sept toute l’année.

« On essaie minimalement d’y arriver pour la saison hivernale. C’est la saison la plus critique pour nous », dit Marie-Ève Normand.

