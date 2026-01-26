Nouveau conseil, même projet d’hôtel de ville à Sept-Îles

Après avoir examiné le dossier de fond en comble, les élus municipaux de la Ville de Sept-Îles ont décidé d’aller de l’avant avec un hôtel de ville à l’arrière du Centre socio-récréatif.

« Ça représente la meilleure option pour les citoyens », estime le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot.

Le conseil en est arrivé à cette conclusion, après avoir pris connaissance du dossier, rencontré des groupes et mené une consultation auprès des citoyens.

Benoit Méthot met de l’avant des motifs financiers, pour justifier la décision.

Un coût supplémentaire de 4,4 M$ aurait dû être déboursé pour un nouveau site, estime la Municipalité.

De plus, les élus craignent qu’en retournant en appels d’offre pour un nouveau projet d’hôtel de ville, les coûts puissent augmenter de façon considérable. Ils rappellent le dossier du nouvel aréna, où les coûts ont subi une hausse.

La Municipalité assure avoir fait ses devoirs, en regardant toutes les options possibles : nouveau site, achat d’un bâtiment existant, ou location à long terme. Toutes ces options auraient des impacts de plusieurs millions, avance-t-on.

« On pense que les citoyens ne sont pas prêts à dépenser [un montant supplémentaire]. Nous, on pense que ce serait de l’argent mal investi. On est mieux de garder cela dans notre poche d’en arrière et faire autre chose avec », dit le maire Benoit Méthot.

Un nouveau registre

La Ville de Sept-Îles a déposé un nouveau règlement d’emprunt de 16,4 M$ lors de la séance du conseil du 26 janvier, pour remettre sur les rails le projet. Il s’agit de la deuxième fois que cette manœuvre est effectuée. En octobre, un registre référendaire a été tenu et plus de 2 500 personnes ont manifesté leur désaccord avec le projet. Les élus municipaux avaient donc retiré le règlement d’emprunt en décembre dernier, pour analyser le projet.

Cette fois, les élus se disent prêts à tenir un référendum, si un nombre suffisant de citoyens signent le registre. Un tel exercice coûterait 100 000 $.

Le conseil se dit confiant que les citoyens ne rejetteront pas en grand nombre le projet, comme on avait pu le constater en octobre. Selon les élus, il y avait beaucoup d’informations qui manquaient aux Septiliens dans ce dossier.

« Concernant le registre qui avait été signé, on ne fera pas comme si ce geste démocratique n’avait jamais existé. Toutefois, la démocratie, c’est comme la justice, ça repose sur l’accès à une information complète », affirme Richard Gagnon, conseiller du district de Mgr-Blanche. « Si après un premier jugement de la population, on constate que des informations importantes étaient manquantes, on considère qu’il est légitime, responsable et sain de lui permettre un deuxième regard. »

Le contrat de construction du nouvel hôtel de ville a été octroyé à l’entreprise Habitat construction Matane pour 24,9 M$, en octobre dernier. L’entrepreneur est encore prêt à réaliser le contrat, advenant que le projet de règlement d’emprunt soit approuvé bientôt.

Le coût total du projet de nouvel hôtel de ville est de 31,9 M$. La vente de l’ancien hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord viendra couvrir 15,5 M$ de cette somme. Le reste sera assumé par la Municipalité, soit un montant de 16,4 M$.

Le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, entourée des conseillers municipaux. La Ville veut aller de l’avant avec le projet d’hôtel de ville derrière le Centre socio-récréatif. Photo Vincent Rioux-berrouard

Politique sportive

La construction du nouvel hôtel de ville à l’arrière du Centre socio-récréatif entraînera la destruction des quatre terrains de tennis qui y sont présents. Le Club de tennis junior de Sept-Îles s’était fait entendre l’automne dernier, exprimant des craintes quant à la pérennité des activités du club.

Le conseiller du district de l’Anse, Jeannot Vich, s’est voulu rassurant en disant qu’il n’était pas question de priver les jeunes de leur sport. Les activités seront relocalisées au parc Bruno-Pauletto.

« Nous nous engageons à collaborer avec le comité organisateur du Club de tennis pour répondre à différents besoins qui ont été identifiés », dit-il.

Un nouveau bâtiment de service et un bloc sanitaire devraient être construits au parc Bruno-Pauletto.

L’enjeu de la disparition des terrains a aussi soulevé la question des besoins en infrastructures sportives à Sept-Îles. À cet effet, la municipalité débutera, dans les prochains mois, une analyse et une consultation afin de définir une politique de sports, loisirs et plein air.

« Cette démarche nous permettra de planifier et prioriser les interventions et investissements à venir en termes d’infrastructures et de plateaux sportifs », affirme Jeannot Vich.