Légère hausse de taxes à Havre-Saint-Pierre en 2026

Les Cayens devront composer avec une hausse de taxes municipales de 3,66 % en 2026, ce qui correspond à environ 100 $ de plus pour une résidence de taille moyenne.

La municipalité de Havre-Saint-Pierre a déposé ses prévisions budgétaires le 19 janvier, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal.

Pour la maison moyenne à Havre-Saint-Pierre, évaluée à 246 981 $, cette hausse de taxes représente un montant de 99,74 $.

« Chaque année on doit augmenter les taxes, on a beaucoup de projets à venir », explique le maire de Havre-Saint-Pierre, André Thériault, en entrevue avec Le Nord-Côtier.

Pour ce qui est de la tarification des services, elle s’élève en 2026 à 308 $ pour la collecte des déchets et à 218 $ pour la fourniture d’eau.

Hausse des dépenses

Le budget 2026 comprend des dépenses de 13 970 516 $, ce qui correspond à une augmentation de 5,4 % par rapport à leur niveau de 2025.

Cette somme inclut 2,8 M$ pour les loisirs, la culture et le tourisme, et quelque 2,5 M$ pour le service de la dette et le financement. Une somme de 2,5 M$ est réservée pour le transport, qui inclut le service de la voirie, alors qu’environ 2,2 M$ sont consacrés à l’administration générale.

L’hygiène du milieu, qui englobe la collecte des ordures et le traitement des eaux, compte pour quelque 1,3 M$ du budget de la municipalité, alors que la sécurité publique coûtera cette année 874 000 $, dont environ 390 000 $ pour le service de police et près de 470 000 $ pour la protection contre les incendies et la sécurité civile.

Notons également qu’environ 266 000 $ sont réservés pour l’aménagement et l’urbanisme et qu’une enveloppe de 34 000 $ est maintenue pour le logement social. Il s’agit du même niveau d’investissement qu’en 2025, pour ce dernier poste de dépenses.

Priorités 2026

Les projets prioritaires pour l’année 2026 à Havre-Saint-Pierre sont les rénovations du toit de l’aréna Denis-Perron (800 000 $), l’entretien des trottoirs (100 000 $), l’amélioration des réseaux d’aqueducs et d’égouts (720 000 $) et la réfection du bloc sanitaire au terrain de baseball (25 000 $), a indiqué le conseil municipal, la semaine dernière.

En tout, la Municipalité prévoit des investissements de 2,6 M$ cette année.

Soulignons qu’en plus de la hausse du compte de taxes des immeubles du secteur résidentiel, le taux des autres catégories d’immeubles a aussi été indexé. Il atteint désormais, pour chaque tranche de 100 $ d’évaluation, 3,203 3 $ pour les immeubles non résidentiels et 1,428 0 $ pour les terrains vagues, par exemple.