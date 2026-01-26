Le Parti québécois réitère son appui au projet du pont sur le Saguenay

Par Johannie Gaudreault 9:06 AM - 26 janvier 2026
Temps de lecture :

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau. Photo courtoisie

À la suite du congrès d’orientation du Parti québécois, des informations ont laissé entendre que le parti politique n’endossait plus le projet de la construction d’un pont sur la rivière Saguenay pour désenclaver la Côte-Nord.

Le porte-parole du Parti Québécois aux Transports et député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, veut remettre les pendules à l’heure. « Ma position et celle du Parti Québécois est claire : nous sommes en faveur du désenclavement de la Côte-Nord par la construction d’un pont enjambant le Saguenay. La plateforme réitéra à nouveau cet engagement historique du Parti québécois », dit-il dans une déclaration écrite par courriel.

Selon ce dernier, les informations qui ont circulé viennent du fait que les orientations adoptées cette fin de semaine ne faisaient pas l’énumération de chacun des projets d’infrastructures que le Parti québécois veut réaliser.

« Nous comptons investir de façon responsable dans les infrastructures (le réseau routier, le transport collectif, la rénovation des hôpitaux vétustes), mais les projets en particulier ne sont pas énumérés dans le Projet national », confirme M. Arseneau.

Le péquiste rappelle que la CAQ a repoussé le projet à 2030 et qu’elle prétend que le pont coûtera 4 milliards « tout en refusant de dévoiler l’étude qui arrive à cette conclusion ».

« Un gouvernement péquiste va rendre publics ces documents et donner l’heure juste aux Nord-côtiers qui veulent légitimement désenclaver leur région », conclut le député.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

40 ans d’organisation de spectacles à Havre-Saint-Pierre

L’autrice Noémie Pomerleau-Cloutier présentera en février trois ateliers de création grand public sur la Côte-Nord

La Côte-Nord mise à l’honneur dans un nouveau roman jeunesse

Lire également

40 ans d’organisation de spectacles à Havre-Saint-Pierre

Consulter la nouvelle

L’autrice Noémie Pomerleau-Cloutier présentera en février trois ateliers de création grand public sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 21 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord