 Le conseiller Guy Berthe absent pour sa dernière séance du conseil

Le conseiller démissionnaire du district du Vieux-Quai, Guy Berthe, n’était pas présent le 26 janvier lors de ce qui aurait été sa dernière séance du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles.

Sa démission entrera en vigueur le 30 janvier.

Sa lettre de démission a été lue durant la séance par le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot. M. Berthe remercie les citoyens pour la confiance accordée. Il y explique aussi la raison de son départ.

« La Ville de Sept-Îles restera toujours pour moi un lieu où il fait bon vivre. Cependant, je suis appelé à recentrer mes énergies dans un autre milieu. Un déménagement est donc prévu dans les prochains mois », écrit Guy Berthe dans sa lettre de démission.

Sa contribution a été soulignée par la conseillère du district de Jacques-Cartier, Zéa Blackburn. Elle indique que son expérience a été grandement appréciée au cours des derniers mois avec les nouveaux élus.

Une fois la démission de M. Berthe effective, la Ville de Sept-Îles aura quatre mois pour tenir une élection partielle.