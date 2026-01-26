 Le conseiller Guy Berthe absent pour sa dernière séance du conseil

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:46 PM - 26 janvier 2026
Temps de lecture :

Guy Berthe n'était pas présent lors de la séance du conseil du 26 janvier. Photo Vincent Rioux-berrouard

Le conseiller démissionnaire du district du Vieux-Quai, Guy Berthe, n’était pas présent le 26 janvier lors de ce qui aurait été sa dernière séance du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles.

Sa démission entrera en vigueur le 30 janvier. 

Sa lettre de démission a été lue durant la séance par le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot. M. Berthe remercie les citoyens pour la confiance accordée. Il y explique aussi la raison de son départ.

« La Ville de Sept-Îles restera toujours pour moi un lieu où il fait bon vivre. Cependant, je suis appelé à recentrer mes énergies dans un autre milieu. Un déménagement est donc prévu dans les prochains mois », écrit Guy Berthe dans sa lettre de démission.

Sa contribution a été soulignée par la conseillère du district de Jacques-Cartier, Zéa Blackburn. Elle indique que son expérience a été grandement appréciée au cours des derniers mois avec les nouveaux élus.

Une fois la démission de M. Berthe effective, la Ville de Sept-Îles aura quatre mois pour tenir une élection partielle.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Nouveau conseil, même projet d’hôtel de ville à Sept-Îles

La Ruche Côte-Nord embauche un directeur du développement stratégique

Légère hausse de taxes à Havre-Saint-Pierre en 2026

Lire également

Nouveau conseil, même projet d’hôtel de ville à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

La Ruche Côte-Nord embauche un directeur du développement stratégique

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 21 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord