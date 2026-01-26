La Ruche Côte-Nord embauche un directeur du développement stratégique

La Ruche Côte-Nord embauche Philippe Leduc au poste de directeur du développement stratégique.

L’organisation présente cette nomination comme une volonté de poursuivre la croissance de sa présence sur le territoire.

« L’arrivée de Philippe représente une étape importante pour renforcer notre impact sur l’ensemble du territoire. Son rôle sera de développer de nouveaux partenariats », mentionne Frédéric Auger, président-directeur général de La Ruche.

Pour le principal intéressé, il est important de mentionne que « La Ruche Côte-Nord est là pour rester ».

La Ruche Côte-Nord annonce l’arrivée de Philippe Leduc au poste de directeur du développement stratégique. Photo courtoisie

« Mon arrivée au sein de La Ruche démontre la volonté claire de l’organisation de rester solidement implantée dans la communauté. […] Je suis enthousiaste à l’idée de propulser les projets de notre milieu », lance M. Leduc.

La Ruche Côte-Nord compte à ce jour 26 campagnes de financement réussies, générant 510 715 $ en retombées économiques directes dans la région.