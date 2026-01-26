40 ans d’organisation de spectacles à Havre-Saint-Pierre

De grands noms de la scène québécoise se produiront à Havre-Saint-Pierre en 2026, a annoncé le comité des spectacles de la municipalité, jeudi soir.

Les Cayens auront notamment l’occasion d’entendre Souldia, Bleu Jeans Bleu, Jean-François Otis, Lou-Adriane Cassidy, Phil Lauzon, ainsi que plusieurs autres artistes. Cette programmation d’envergure a été dévoilée, lors d’un vin d’honneur tenu à La Shed à Morue.

L’événement visait également à souligner les 40 ans d’existence du Comité des spectacles de Havre-Saint-Pierre, rassemblant de nombreux adeptes de culture de la municipalité.

« 2026 est une célébration, celle du chemin parcouru, de ceux que nous sommes aujourd’hui et de tout ce que nous construirons ensemble », a affirmé Isabelle Francoeur, vice-présidente du conseil d’administration du Comité des spectacles de Havre-Saint-Pierre.

Le maire de la municipalité, André Thériault, ainsi que la préfète de la MRC de Minganie, Meggie Richard, étaient également présents lors de la soirée.

« Ici en Minganie, la culture ce n’est pas un luxe, c’est un besoin », a souligné Mme Richard.

De son côté, M. Thériault a rappelé l’importance du travail accompli au fil des décennies.

« 40 ans, ce n’est pas juste un chiffre, c’est une histoire, une énergie et surtout une passion qui traverse les générations », a-t-il ajouté.

Les billets pour les différents spectacles sont disponibles sur le site havresaintpierre.tuxedobillet.com.