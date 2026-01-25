Le Drakkar a complété un très dur séjour à domicile, dimanche après-midi, quand il a baissé pavillon 4-1 devant les Foreurs de Val-d’Or et 1250 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Battus par la marque de 6-2, la veille, face à ces mêmes rivaux, les vikings du navire ont, du même coup, subi le balayage face aux Valdoriens en plein contrôle de la partie.

Les visiteurs de l’Abitibi ont rapidement donné le ton à la rencontre en ouvrant la marque (Mathias Bourque) en plus de dominer 13-6 au chapitre des lancers lors de l’engagement initial.

Très discrets sur le plan offensif, les locaux ont bénéficié de belles occasions de revenir dans le match au deuxième tiers quand les Foreurs ont écopé de quatre punitions mineures consécutives.

Inertie du jeu de puissance

Les membres de l’équipage ont nettement manqué de cohésion et d’intensité avec leur de puissance, qui a finalement été limité à un seul but en sept supériorités numériques durant les 60 minutes de jeu.

Cela a certes été un fait saillant de la rencontre. « On n’avait demandé de foncer davantage au filet afin de provoquer des choses. On ne l’a pas vu dans le match d’hier et pas plus aujourd’hui », a imagé Jean-François Grégoire.

Victime de trois revers en trois sorties durant la fin de semaine à Baie-Comeau, le Drakkar a malheureusement retrouvé des mauvaises habitudes, qui lui ont souvent coûté cher depuis le début de la campagne.

« Notre jeu de transition a fait défaut. On avait constaté de l’amélioration, mais les joueurs ont recommencé à se casser la tête avec la rondelle et à tenter de faire des longs jeux au lieu d’exécuter le jeu simple pour bouger rapidement sur la patinoire ».

En vitesse

Benjamin Cossette, Jérémy Leroux et Alexis Durocher ont inscrit les autres buts des gagnants face au gardien Samuel Caulfield (de retour après quelques semaines d’absence) qui a fait face à 36 lancers.

Robin Benoit a privé le cerbère Émile Beaunoyer (23 arrêts) avec l’unique filet du Drakkar, qui était privé des services de son capitaine Shawn Pearson suspendu pour un match à la suite de son combat de samedi.

La fin de rencontre a été plus tumultueuse autour du filet des Baie-Comois. Le gardien Samuel Caulfield a même été chassé du match pour avoir tenté de blesser un adversaire. Le portier américain risque, à son tour, d’écoper d’une suspension pour son geste.

Après ce passage à oublier devant leurs partisans, les patineurs nord-côtiers tenteront de retrouver leurs moyens sur la route, la semaine prochaine, avec une commande de trois matchs en quatre jours dans les provinces maritimes.