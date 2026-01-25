Groupe Nordique reprend le service de restauration de l’aéroport de Sept-Îles

La réouverture du service de restauration à l’aéroport de Sept-Îles par le Groupe Nordique est prévue aux alentours des mois de mars ou avril 2026.

C’est depuis 2019 que le service de restauration de l’aéroport de Sept-Îles a interrompu ses activités. L’automne dernier, Transports Canada a lancé un appel d’intérêt, pour trouver un exploitant de restaurant/café. C’est finalement le Groupe Nordique qui reprendra le flambeau.

L’idée a germé tranquillement dans l’esprit de Xavier Deschenes, chef et chargé de projet chez Groupe Nordique, pendant qu’il attendait avec sa conjointe pour prendre l’avion.

«On regardait le café dans le milieu, puis on trouvait qu’il y avait vraiment quelque chose à faire pour les gens qui attendent à l’aéroport, pour les travailleurs, même pour les touristes, les gens qui viennent aussi pour leur famille», dit Xavier Deschenes.

L’infrastructure du restaurant sera complètement refaite à neuf, dans le but de pouvoir servir rapidement un maximum de gens.

Le concept de l’offre de restauration sera de style café, sandwiches et soupes.

«Ça va être beaucoup de choses à consommer rapidement, viennoiseries, muffins, pâtisseries préparées maison sur place. Côté salé, on parle de quelques sandwiches, des baguettes au saumon fumé, sandwich tomate burrata, des paninis, etc.», résume Xavier Deschenes.

L’offre des breuvages sera aussi diversifiée, cafés variés et alcool de l’autre côté du comptoir du restaurant.

Le chef et chargé de projets chez Groupe Nordique indique que le restaurant devrait être ouvert tous les jours de la semaine et l’horaire ajusté en fonction des heures de pointe des arrivées et des départs à l’aéroport.

«Par exemple, s’il y a une tempête un soir, nous, on va rester sur place et on va avoir une équipe pour servir quand même le plus longtemps possible», dit M. Deschenes.