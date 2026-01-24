Surveillance accrue dans les sentiers de motoneige partout au Québec

Par Johannie Gaudreault 4:30 PM - 24 janvier 2026
Photo Sûreté du Québec

Une opération nationale concertée est déployée partout au Québec, dont sur la Côte-Nord, afin de prévenir les comportements à risque et assurer la sécurité des motoneigistes dans les sentiers et aux croisements routiers.

Les services de police du Québec, en collaboration avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) et le Service de police de la Ville de Saguenay, mènent une opération nationale concertée les 24 et 25 janvier visant à renforcer la sécurité dans les sentiers de motoneige.

L’intervention ciblera les motoneigistes adoptant des comportements à risque pouvant compromettre leur sécurité ainsi que celle des autres usagers.

Durant ces deux journées, les policiers et les agents de surveillance de sentiers de la FCMQ effectueront des interventions tant dans les sentiers qu’à leurs croisements avec les chemins publics. Une attention particulière sera également portée à la conformité de l’arrimage des équipements lors du transport des motoneiges sur les routes du Québec.

Selon les situations observées, les interventions s’appuieront sur la Loi sur les véhicules hors route, le Code de la sécurité routière et le Code criminel.

Parallèlement, une campagne de sensibilisation sera diffusée sur les plateformes de médias sociaux des organisations policières sous le thème : « Dans les sentiers, j’prends mes responsabilités ».

Conseils de sécurité aux motoneigistes

Dans le cadre de cette opération, les autorités rappellent plusieurs consignes essentielles :

  • Évitez de partir seul et informez toujours un proche de votre itinéraire;
  • Planifiez votre randonnée et vérifiez l’état du réseau (iMotoneige);
  • Respectez la signalisation et adaptez votre vitesse aux conditions;
  • Maintenez une distance sécuritaire entre les véhicules;
  • Gardez allumés les phares blancs et le feu de position rouge arrière;
  • Traversez les chemins publics uniquement aux endroits autorisés;
  • Maintenez la droite en tout temps;
  • Portez toujours un casque et des lunettes de sécurité si nécessaire;
  • Respectez les propriétés privées et demeurez dans les sentiers autorisés.

La vitesse et la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue demeurent les principales causes de collisions mortelles à motoneige.

À noter qu’aucun décès n’avait été enregistré lors de l’édition 2025 de cette opération nationale concertée.

Par ces actions, les partenaires souhaitent permettre aux adeptes de motoneige de profiter de leurs activités récréotouristiques en toute sécurité, partout au Québec.

