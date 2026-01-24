METRO remet des milliers de repas sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 24 janvier 2026
Temps de lecture :

Plus de 107 000 repas ont été remis à des organismes communautaires des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, en 2025. Photo courtoisie

En 2025, METRO, de concert avec ses enseignes Super C, Jean Coutu et Brunet, a remis l’équivalent de plus de 107 000 repas à des organismes communautaires des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. 

Cette contribution a bénéficié notamment au Carrefour Communautaire de Chibougamau, au Centre d’action bénévole Minganie, au Centre d’action bénévole de Port-Cartier, au Comptoir alimentaire de Sept-Îles, au Comptoir alimentaire L’Escale de Baie-Comeau ainsi qu’à la Maison d’aide et d’hébergement de Fermont.

Ces dons s’inscrivent dans le cadre de deux initiatives phares de l’entreprise en matière de lutte contre l’insécurité alimentaire, soit la campagne Ensemble en santé et le programme Récupartage. Ensemble, ces actions visent à soutenir les organismes locaux tout en répondant à une demande d’aide alimentaire en constante augmentation.

Lors de la quatrième édition de la campagne Ensemble en santé, un montant de 28 781 $ a été amassé dans les régions concernées, représentant l’équivalent de plus de 57 000 repas. Cette somme contribuera à appuyer les opérations des organismes bénéficiaires et à renforcer leur capacité d’intervention auprès des personnes dans le besoin.

À l’échelle provinciale, grâce à la générosité de la clientèle et à un don de l’entreprise, plus de 1 million de dollars a été remis à Banques alimentaires du Québec, qui redistribue les fonds à travers son réseau.

« Les résultats de cette quatrième édition auront un impact direct et immédiat sur notre capacité collective à répondre aux 3,1 millions de demandes d’aide alimentaire traitées chaque mois par notre réseau », souligne Martin Munger, directeur général de Banques alimentaires du Québec.

Par ailleurs, le programme Récupartage vient renforcer l’impact de ces actions en misant sur la récupération de denrées alimentaires de bonne qualité afin de réduire le gaspillage. En 2025, l’équivalent de près de 50 000 repas a ainsi été récupéré dans les magasins des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, puis redistribué aux organismes communautaires locaux.

