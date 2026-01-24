Le Drakkar échappe la première manche

Le Drakkar a échappé la première manche face aux Foreurs de Val-d’Or, samedi après-midi, quand il s’est incliné par le pointage de 6-2 devant 1306 spectateurs présents au Centre sportif Alcoa.

Impliqués dans un programme double face à leurs visiteurs de l’Abitibi, les vikings du navire ont de nouveau raté leur coup à domicile et ont encore manqué de conviction devant leurs partisans.

Après avoir ouvert la marque (Jacopo De Luca) à la dixième minute de jeu, les locaux ont vu l’ennemi répliquer avec quatre buts sans riposte dont trois filets consécutifs en première moitié du second engagement.

Lessivés 9-3, la veille, à Chicoutimi, les Foreurs ont vite retrouvé leurs moyens offensifs face à une formation fragile et très vulnérable en raison de sa mollesse et de ses nombreux revirements sur la patinoire.

Le Drakkar a réduit l’écart à 4-2, mais le défenseur Anthony Paré (première étoile du match) lui a porté un dur coup en redonnant une priorité de trois buts à son équipe avant la fin de la deuxième période.

Frustration

Les vainqueurs ont profité de l’indiscipline et de la frustration des vikings pour ajouter à leur avance (Jordan Labelle) à la suite d’une mauvaise punition infligée au capitaine Shawn Pearson.

« Cela a été un match bizarre. Il y a eu des bonnes séquences en première période. En deuxième, la concentration et la couverture des joueurs ont fait défaut et leurs trois buts rapides nous ont cassé les jambes », a reconnu l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Offensivement, le pilote aurait apprécié voir plus d’intensité de ses hommes en territoire ennemi. « Pour provoquer des choses en attaque, il faut vouloir foncer au filet adverse. Chapeau à eux, c’est ce qu’ils ont fait et cela a donné un tel résultat. »

Bénéficiant d’un jeu de puissance au milieu du troisième tiers, les membres de l’équipage n’ont rien provoqué du tout et ont même permis aux visiteurs de bénéficier de deux échappées de suite sans toutefois toucher la cible.

En vitesse

Josh Demers, Alexis Fortin, Hemrick Carbonneau et Nathan Brisson ont aussi déjoué la vigilance du gardien Mathias Hernandez, qui n’a pas grand-chose à se reprocher dans la cause perdante.

Mattias Gilbert (en avantage numérique) a enfilé l’autre filet des perdants, qui ont testé le cerbère Émile Beaunoyer à 29 reprises. Les Foreurs ont terminé le match avec 30 lancers au but.

Impliqué dans un combat face au Russe Eduard Bondar dans les cinq dernières minutes de la partie, le vétéran Shawn Pearson risque une suspension et pourrait rater le match numéro 2 de cette courte série prévu, dimanche, sur le coup de 15 h.