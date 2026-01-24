Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Un bambin de 2 ans exclu de son CPE à Havre-Saint-Pierre

Une jeune mère de famille de Havre-Saint-Pierre dénonce l’exclusion de son enfant du Centre de la petite enfance Picassou. Elle reproche à l’établissement de ne pas avoir tenu compte des besoins particuliers de son fils.

La Société du Plan Nord octroie 4 M$ pour le nouvel aréna de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles obtient un soutien majeur pour le financement de son nouvel aréna. La Société du Plan Nord a confirmé un soutien de 4 M$.

Incertitude mondiale : le Port de Sept-Îles et ses partenaires restent confiants

Dans un contexte économique et géopolitique incertain, le Port de Sept-Îles et certains de ses partenaires demeurent confiants face l’avenir, dans lequel ils entrevoient de grands projets de développement.

Stratégie des minéraux critiques : la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire est prête

Sept-Îles n’a pas été choisi par hasard comme lieu de l’annonce de la Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques. Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts Jean-François Simard a laissé couler qu’il sera de retour en mars, sur le site de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN), afin de faire une autre annonce « pour soutenir les structures de développement », dans le contexte de la nouvelle stratégie du gouvernement.

La Côte-Nord reçoit 14 M$ du Fonds d’initiatives nordiques et de la Société du Plan Nord

Le milieu nord-côtier pourra continuer de cheminer à travers leurs différents projets en cours. La Société du Plan Nord, pour 9,1 M$, et le Fonds d’initiatives nordiques, pour 4,9 M$, soutiennent près de cinquante projets au total pour le territoire.

7 884 signatures pour appuyer la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles

La campagne de mobilisation pour la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles aura permis de récolter 7 884 signatures.

L’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles est la priorité de Kateri Champagne Jourdain

C’est la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles qui sera la priorité de la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, en cette dernière année de mandat.

La clinique de périnatalité sociale la plus performante au Québec est à Sept-Îles

Parmi les dix cliniques du genre à travers tout le Québec, celle de l’Envol Maison de la famille est celle qui performe le mieux en termes du nombre d’interventions réalisées. En 2024-2025, l’organisme en a fait 5 722.

Des fenêtres enneigées inquiètent les aînés d’un immeuble de Port-Cartier

Des aînés qui habitent dans un immeuble de l’OMH à Port-Cartier s’inquiètent de l’importante quantité de neige accumulée devant leur fenêtre, les privant d’une sortie de secours en cas de feu.

Port-Cartier retrouve ses fleurs

Quatre mois après la fermeture de la boutique Marie-Fleur, la population port-cartoise aura un nouveau commerce pour l’achat de fleurs et de cadeaux. Karianne Bourgoing et Megan Girard se lancent dans une première aventure entrepreneuriale.

Mobilité électrique sur la Côte-Nord : l’essayer, c’est l’adopter… ou pas.

Avez-vous fait la transition vers la mobilité électrique ? Y songez-vous ? Parce que tôt ou tard, vous devrez vous poser la question, Les Éditions Nordiques ont mené leur petite enquête auprès de propriétaires nord-côtiers de véhicules électriques (VÉ), satisfaits ou moins satisfaits. Un constat ? Il y a autant d’avis sur les VÉ qu’il y a de propriétaires de VÉ… Et un manque flagrant de formation.

Explorer l’improvisation sans pression avec la Ligue d’improvisation de Sept-Îles

Pour les gens curieux de découvrir toutes les facettes de l’improvisation, la Ligue d’improvisation de Sept-Îles (LIS) organise un atelier grand public.

Factice nature : l’imaginaire des terres nord-côtières mis en lumière

Après avoir parcouru la planète avec ses œuvres, l’artiste Magali Baribeau-Marchand s’arrête à Sept-Îles pour son exposition Factice Nature, où la grandeur comme la fragilité de la Côte-Nord sont à l’honneur.

Hockey Senior AA | On sait quand la finale prendra son envol

Le calendrier de la ronde ultime de la Ligue de hockey Senior AA – Circuit CFM est maintenant connu. Pour une deuxième année de suite, les Basques Groupe Olivier de Sept-Îles et les Pionniers CFL de Baie-Comeau feront les frais de la finale.

Ski de fond à Sept-Îles : les bénévoles souhaitent un engagement soutenu de la Ville

Les bénévoles de deux des trois plus importants sites de ski de fond de Sept-Îles déplorent le manque de volonté de la Ville à les soutenir. Et ils veulent reconstruire le chalet du club Rapido, qui attirait jusqu’à 2000 personnes par an.