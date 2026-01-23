Port-Cartier retrouve ses fleurs 

Quatre mois après la fermeture de la boutique Marie-Fleur, la population port-cartoise aura un nouveau commerce pour l’achat de fleurs et de cadeaux. Karianne Bourgoing et Megan Girard se lancent dans une première aventure entrepreneuriale.

Elles sont derrière Pop & Pétale, la boutique de fleurs, cadeaux (naissance, deuil, mariage…) et articles de fêtes qui ouvrent ses portes le 24 janvier, sur la rue Élie-Rochefort.

Ce projet de boutique, il mijotait depuis un petit bout dans la tête de celles qui travaillaient à la Maison de la famille de Port-Cartier.

La fermeture de la Boutique Marie-Fleur, début octobre, a été « le petit boost qui manquait. On a sauté sur l’opportunité », de dire Megan Girard.

Les deux propriétaires en sont à leurs débuts en entrepreneuriat. Karianne Bourgoing baigne toutefois indirectement dans ce milieu depuis plusieurs années, puisque son père et son frère sont entrepreneurs.

Les deux femmes veulent apporter quelque chose de différent à la communauté port-cartoise, offrir un lieu de découverte de produits locaux et du Québec, « du choix qu’on ne retrouve pas en région », affirme Megan Girard. Elle parle notamment de la collaboration avec Mia Bijoux.

À défaut d’un cours comme fleuriste, les propriétaires de Pop & Pétale ont eu droit à une formation accélérée chez Line Déco de Baie-Comeau.

À moyen terme, Karianne Bourgoing et Megan Girard souhaitent offrir le service d’événementiel à Port-Cartier.

« On voit grand à long terme. Les idées ne manquent pas », dit Mme Girard.

« On est ouverte et à l’écoute des besoins des gens », renchérit Mme Bourgoing.