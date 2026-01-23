Meurtre à Baie-Comeau : la drogue est en cause, croit la SQ

L’assassinat de Jérémy Barrette, 25 ans, derrière les Galeries Baie-Comeau le 22 janvier en fin de journée a secoué la population nord-côtière. Selon la Sûreté du Québec, le trafic de drogues serait au cœur de cette affaire.

Le sergent Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ, était présent à Baie-Comeau au lendemain du crime pour donner plus d’informations aux médias.

Selon lui, l’enquête tend à démontrer qu’il s’agit d’un modus operandi qui ressemble beaucoup à celui du crime organisé. « Donc on peut relier cet événement-là aux violences armées qui ont lieu depuis trois ans sur la Côte-Nord », confirme-t-il.

« C’est inacceptable pour la population, c’est inacceptable pour les quarts de police. On parle d’un meurtre d’une personne humaine et c’est ce que la drogue fait. Ça corrompt les gens, ça corrompt la population », exprime-t-il devant les journalistes.

De son avis, la drogue est un fléau dans la région et ailleurs. « Tant et aussi longtemps qu’il y aura des gens qui vont vouloir de la drogue, il va y avoir des gens sans scrupules qui vont être là pour leur fournir. Ces gens-là sont prêts à commettre des crimes pour avoir le contrôle », fait-il savoir.

La Sûreté du Québec demande à la population de collaborer avec les forces de l’ordre pour arrêter le plus de trafiquants possible.

« On demande à la population de continuer d’être nos yeux et nos oreilles pour nous signaler tout agissement susceptible d’être suspect. On va aller vérifier. Si c’est pas le cas, ce ne sera pas le cas, mais au moins on va avoir peut-être le bout d’information qui manque pour finaliser le casse-tête et porter des accusations aux groupes criminels », affirme le porte-parole.

Hugues Beaulieu, porte-parole de la Sûreté du Québec pour la Côte-Nord. Photo Karianne Nepton-Philippe

Rappel des événements

Vers 17 h 30, les policiers ont été appelés sur les lieux et ont découvert le corps d’un homme inanimé. Les services ambulanciers ont transporté ce dernier vers le centre hospitalier où son décès a été constaté.

« Les policiers ont été à même de constater également que l’individu avait été atteint d’au moins un projectile d’arme à feu. Donc une scène de crime a été érigée et, de façon prompte aussi, une vaste opération policière a été déclenchée sur toute la Côte-Nord », raconte Hugues Beaulieu.

Plusieurs corps de police également ont été mis à contribution, comme Essipit, Sept-Îles et la GRC. « Tout le monde a mis la main à la pâte pour découvrir qui étaient les auteurs de ce meurtre-là », souligne le sergent.

C’est quelques heures plus tard, vers 20 h, que les policiers ont intercepté deux véhicules avec à leur bord six individus, tous des hommes dans la vingtaine sauf un âgé de 47 ans.

« Ils ont été arrêtés, transportés quartier général à Baie-Comeau et ils sont présentement rencontrés par le service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec », ajoute M. Beaulieu.

Cet après-midi, des comparutions pourraient avoir lieu, selon le porte-parole de la SQ. « Pas nécessairement pour meurtre, mais pour d’autres accusations. Pour le moment, ils sont rencontrés et c’est le Directeur des poursuites criminelles et pénales, avec les dossiers qu’on va lui apporter qui va déterminer quelles seront les charges sur ces personnes-là », conclut-il.