La Société du Plan Nord octroie 4 M$ pour le nouvel aréna de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles obtient un soutien majeur pour le financement de son nouvel aréna. La Société du Plan Nord a confirmé un soutien de 4 M$.

Après les 20 M$ annoncés en début de projet, ce sont 4 M$ supplémentaire qu’injecte le gouvernement, via la Société du Plan Nord, dans le dossier du nouvel aréna de Sept-Îles en construction.

La pancarte « que tout le monde voit sur le boulevard là où c’est écrit 20 millions de dollars d’investissement du gouvernement va maintenant passer à 24 millions de dollars », s’est réjouie la ministre responsable de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

« C’était un engagement fort de ma campagne et c’était un projet très important pour les citoyens de la ville de Sept-Îles », a-t-elle dit.

Mme Champagne Jourdain a parlé de l’aréna comme d’un lieu de rencontre, où on fait du sport et où on développe de saines habitudes de vie.

C’est la Ville de Sept-Îles qui avait déposé une demande d’aide à la Société du Plan Nord.

« On cherche tout le financement qu’on est capable d’avoir pour les projets, pour alléger le fardeau sur les contribuables, mais on a l’avantage de demeurer dans une région nordique, et on a la Société du Plan Nord qui vise à supporter le développement, la vitalité des régions. C’était un bon fit, c’est un bon mariage, ça a rencontré les demandes, puis on est extrêmement satisfaits, extrêmement contents », a mentionné le maire Benoit Méthot.

Cette somme de 4M$ de la Société fait partie du 10 M$ que la Ville de Sept-Îles espérait du milieu. La municipalité poursuit ses discussions avec Alouette et la SFP Pointe-Noire, ainsi qu’ITUM.

« On travaille pour des annonces prochainement. On va beaucoup en entendre parler (de l’aréna) dans les prochaines semaines », a mentionné la directrice générale de la Ville, Catherine Lauzon.

Les PME seront aussi mises à contribution. Le plan de visibilité de partenariat est sur le point d’être finalisé.

« Pour les citoyens qui veulent s’impliquer, on est à réfléchir à ça. Ils veulent avoir une trace dans l’aréna », a dit Mme Lauzon. ” On sent que la population et les entreprises veulent contribuer “.

En juin, une aide de 750 000$ avait été annoncée par Rio Tinto IOC.

Le coût du nouvel aréna, qui devrait être mis en service à l’automne 2026, se chiffre à 78,5 M$.