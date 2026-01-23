Factice nature : l’imaginaire des terres nord-côtières mis en lumière

Par Edmond Sauvé 10:00 AM - 23 janvier 2026
Temps de lecture :

Magali Baribeau-Marchand s’exprime devant le public réuni à son vernissage, le 15 janvier 2026. Photo Laurence Tremblay

Après avoir parcouru la planète avec ses œuvres, l’artiste Magali Baribeau-Marchand s’arrête à Sept-Îles pour son exposition Factice Nature, où la grandeur comme la fragilité de la Côte-Nord sont à l’honneur.

Au retour de ses vacances sur la Côte-Nord en 2021, l’artiste saguenéenne Magali Baribeau-Marchand eut une très mauvaise surprise ; son disque dur, contenant toutes ses photos de voyage, était disparu. Seules quelques images de son passage à Kegaska, au bout de la presqu’île donnant sur l’épave du Brion, subsistaient. Ainsi naquit l’idée de l’exposition Factice Nature, qu’elle présente au CÉGEP de Sept-Îles en partenariat avec Panache arts actuels. 

« La perte du reste de mes photos rend celles que j’ai conservées beaucoup plus précieuses ! » s’exclame l’artiste. Sa mésaventure exprime admirablement le propos de l’exposition : même les territoires immenses de la Côte-Nord sont une richesse fragile.

Jouer avec les contrastes

À travers ses œuvres, Magali Baribeau-Marchand tente d’illustrer les contrastes du territoire nord-côtier. D’imposantes étendues de mer peuvent cohabiter avec des milieux plus petits, plus humbles. Parfois, on a même l’impression que le réel côtoie le surnaturel. L’orage titanesque ayant précédé son arrivée à Kegaska avait empreint le lieu d’une certaine magie, qu’elle a tenté de capturer avec son appareil photo. Le sentiment qui l’avait alors emballée était « indescriptible », selon elle.

Divers médiums

« Même si j’aime beaucoup la photo, ce n’est qu’un point de départ », explique l’artiste multidisciplinaire. Dans son exposition, Magali Baribeau-Marchand utilise en effet plusieurs médiums, qui s’inspirent librement des images captées à Kegaska.

Les objets présentés font en sorte que le public se questionne sur les limites du naturel, un peu à la manière d’un trompe-l’œil. On peut entre autres y voir des céramiques qui imitent des coquillages, des boîtiers lumineux, des pierres façonnées par la nature… Elle n’a d’ailleurs aucune objection à ce que les visiteurs prennent dans leur main les objets qui les intriguent.

Regard unique

Mme Baribeau-Marchand, titulaire d’une maîtrise en arts à l’UQAC, a beaucoup voyagé. Son œuvre l’a fait parcourir plusieurs pays du Vieux Continent, de la Belgique jusqu’à la Russie. Malgré tout, elle n’a pas nécessairement l’habitude de capter les paysages les plus impressionnants.

« Je m’intéresse aux endroits où le regard n’a pas l’habitude de s’attarder », résume-t-elle. C’est pour cette raison que le thème de l’étang, autant dans sa forme réelle qu’imaginaire, lui est cher. Plusieurs œuvres en sont un exemple. 

L’exposition en est à son quatrième arrêt. Après la Gaspésie, l’Estrie et le Saguenay, celle-ci tente de charmer le public nord-côtier.

« J’adore interagir avec le public et j’ai hâte de voir comment l’exposition peut ouvrir la discussion sur le rapport des gens d’ici au territoire », s’enthousiasme-t-elle. 

L’exposition est présentement ouverte au public dans la bibliothèque du Cégep de Sept-Îles, jusqu’au 13 février 2026. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Des fenêtres enneigées inquiètent les aînés d’un immeuble de Port-Cartier

Meurtre derrière les Galeries Baie-Comeau : six suspects arrêtés à Pentecôte

Port-Cartier retrouve ses fleurs 

Lire également

Des fenêtres enneigées inquiètent les aînés d’un immeuble de Port-Cartier

Consulter la nouvelle
Actualité

Meurtre derrière les Galeries Baie-Comeau : six suspects arrêtés à Pentecôte

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 21 janvier 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord