Explorer l’improvisation sans pression avec la Ligue d’improvisation de Sept-Îles

Pour les gens curieux de découvrir toutes les facettes de l’improvisation, la Ligue d’improvisation de Sept-Îles (LIS) organise un atelier grand public.

«C’est pour donner une petite expérience aux gens sans que ce soit nécessairement devant public immédiatement», explique Christopher Dorion, membre du conseil d’administration de la Troupe de théâtre La Patente et joueur de la LIS.

Le dimanche 25 janvier, la Ligue d’improvisation de Sept-Îles espère convertir de nouvelles personnes à la passion de l’improvisation en proposant un atelier pour néophytes. L’activité sera animée par quatre joueurs de la LIS, Caroline Côté, Rémi Boudreault, Mathieu Poulin-Goyer et Christophe Dorion.

« C’est un atelier qui va être ciblé sur les bases de l’improvisation et s’amuser en même temps. Le but, c’est de donner le goût aux gens de soit s’inscrire [dans la ligue], soit d’essayer les auditions qui ont lieu à l’automne», dit M. Dorion.

Une première incursion dans le monde de l’improvisation sans le stress que peut apporter une performance devant public.

«C’est souvent des choses que j’entendais, les gens veulent essayer, mais les auditions, c’est quand même stressant. De jouer devant le public, c’est une grosse pression comme première expérience pour certaines personnes», explique Christopher Dorion.

Un tournoi ouvert à tous les amateurs d’improvisation

Le Tournoi au cube sera présenté le 28 février prochain. C’est un tournoi ouvert à tous, même aux enfants. Une belle occasion de venir vivre concrètement sur scène l’expérience de l’improvisation devant public.

«C’est des équipes de 3 ou 4. Contrairement à l’habitude, par match, c’est 3 équipes qui s’affrontent en même temps. C’est comme un 3 contre 3 contre 3», explique Christopher Dorion.

La ligue d’improvisation de Sept-Îles remporte énormément de succès depuis sa fondation en 2010, saison après saison tous les jeudis, le Petit théâtre se remplit de spectateurs venus applaudir les saynètes théâtrales teintées d’humour. Il n’est pas rare que l’organisation fasse salle comble.

« C’est un spectacle abordable qui coûte 5$, je pense que c’est un spectacle de qualité, c’est de la variété dans les styles d’humour», dit Christopher Dorion.

« L’improvisation, c’est du théâtre improvisé au final. Tout le monde peut y trouver ce qu’il aime dans ça. Je pense que le succès [de la ligue] , c’est justement ça», ajoute-t-il.

Les gens désirant participer à l’atelier du 25 janvier doivent s’inscrire en ligne, le formulaire est disponible sur la page Facebook de la LIS.