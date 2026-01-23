Deux policiers de Pakua Shipi impliqués dans un accident de motoneige

Vendredi 23 janvier vers midi trente, deux policiers de la Police de Pakua Shipi ont été impliqués dans un accident de motoneige dû à un bris mécanique d’une des deux motoneiges.

Suite à l’accident, ils ont été transportés au Centre de santé de la communauté. Ils devraient être transférés par Medevac vers un Centre hospitalier. On ne craint pas pour leur vie.

Le service de police de Pakua Shippi a indiqué avoir suspendu leurs activités à motoneiges jusqu’à ce que l’ensemble de leurs équipements de patrouille aient été vérifiés.